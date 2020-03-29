Канада против размещения американских войск вдоль своей границы

Канадские власти заявили, что они «категорически против» того, чтобы американские войска были выставлены вдоль их общей с США границы. О таком намерении Вашингтона сообщила канадская телекомпания Global News, объясняя планы Штатов тем, что военные препятствовали бы нелегальной миграции из США в Канаду. (В CША сейчас более 100 000 случаев заболевания коронавирусом, в Канаде чуть более 5000).

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что между его страной и США - «самая длинная неохраняемая граница в мире, и надо чтобы все так и оставалось». Глава канадского МИД Кристи Фриланд заявила, что «это (подтягивание американских подразделений к границе) абсолютно необязательный шаг, который, мы считаем, может испортить наши отношения».

«Канада категорически против американского предложения и мы очень ясно объяснили это американским партнерам», - сказала Фриланд.

О планах США сообщила и американская CBC News, назвав цифры: в планах Белого дома размещение тысячной группировки на 25 километрах границы в почти 9000 километров. Американцы не пропускали бы больных коронавирусом, которые бегут в Канаду — так объясняется это намерение. Однако, Wall St.Journal сообщил уже, что Трамп решил этого не делать. Канадская радиотелекорпорация CBC пишет, что канадское правительство пыталось получить этому официальное подтверждение, но пока не получило.