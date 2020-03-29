Из-за коронавируса сорваны съемки новых «Бэтмена», «Матрицы» и «Миссия: невыполнима»

Как уже писала «КП», из-за коронавируса отодвинуты на неопределенный срок премьеры фильмов, которые должны были выйти в апреле-мае. Среди них - «Черная вдова», «Мулан», «Не время умирать», «Форсаж-9», «Тихое место-2». Но все эти фильмы, по крайней мере, уже готовы. Гораздо хуже приходится тем режиссерам, которые только приступили к съемкам. Им всем пришлось остановить работу, и неизвестно теперь, когда она возобновится. (Как напоминает Variety, врачи считают, что в Нью-Йорке, например, на конец апреля придется только пик заболеваемости коронавирусом).

Вот неполный список голливудских блокбастеров, которые должны были выйти в конце 2020-го и первой половине 2021 года, но пострадали от коронавируса.

* «Бэтмен». Очередной фильм о супергерое, на этот раз его играет Роберт Паттинсон (Зои Кравиц играет Женщину-кошку, Колин Фаррелл - Пингвина, а Пол Дано - Риддлера). Готэм-сити на протяжении почти семи недель снимали в Лондоне, потом съемки должны были перенести в Ливерпуль - и тут началась пандемия. По крайней мере, режиссер Мэтт Ривз утверждает, что никто из съемочной группы не заболел.

* «Матрица-4». Фильм, в котором Киану Ривз снова сыграет Нео, Кэри-Энн Мосс - Тринити, а Джада Пинкетт-Смит - Ниобею, снимали в Сан-Франциско и Мехико. Потом переехали в Берлин - и тут студия Warner Bros. объявила перерыв в работе.

* «Миссия: невыполнима 7». Очередной фильм с Томом Крузом в роли суперагента Итана Ханта в марте должны были начать снимать в Венеции, и вообще действие его по большей части должно было разворачиваться в Италии. Как назло, именно эта страна сильнее прочих пострадала от коронавируса.

* Фильм База Лурманна об Элвисе Пресли. Постановщик «Мулен Руж!», «Ромео + Джульетты» и «Великого Гэтсби» взялся за биографию одного из самых знаменитых певцов XX века. У фильма еще нет названия, но съемки должны были начаться на этой неделе в Австралии. Элвиса должен был играть Остин Батлер, а его импресарио полковника Тома Паркера - Том Хэнкс. Который, как известно, свалился с коронавирусом. Изначально съемки перенесли из-за этого, а теперь, когда актер уже выздоровел - из-за пандемии как таковой.

* «Аватар-2» и «Аватар-3». Джеймс Кэмерон одновременно снимает два продолжения своего самого успешного фильма в Новой Зеландии. Съемки должны были закончиться в конце весны, но они пока остановлены.

* «Красное уведомление». Приключенческую комедию об агентах Интерпола, разыскивающих самого знаменитого в мире похитителя произведений искусства, два месяца снимали в Атланте. Теперь наступил перерыв. В фильме играют Дуэйн Джонсон, Райан Рейнолдс и Гэл Гадот.

* «Макбет». Джоэл Коэн в кои-то веки снимает кино один, без своего брата Итана Коэна. Это экранизация трагедии Шекспира, в которой Макбета сыграет Дензел Вашингтон, а леди Макбет - Фрэнсис МакДорманд. «Макбет» в театре пользуется репутацией очень нехорошей пьесы - во время репетиций все время происходит какая-то чертовщина. Вот и тут - не успели начать съемки, как пришлось их остановить.

Кроме этого, остановлена работа над такими проектами, как «Uncharted» (экранизация видеоигры с Томом Холландом и Марком Уолбергом), «Русалочка» (кинофильм Роба Маршалла по мотивам диснеевского мультфильма), «Шан-Чи и легенда десяти колец» (очередной фильм из «вселенной Marvel» с супергероем-китайцем), «Последняя дуэль» (историческая драма Ридли Скотта по сценарию Мэтта Деймона и Бена Аффлека с ними же в главных ролях), «Аллея кошмаров» (триллер Гильермо Дель Торо с Кейт Бланшетт и Брэдли Купером), третья часть «Фантастических тварей», третья часть «Мира Юрского периода», вторая часть «Доктора Стрэнджа»…

Остановка съемок означает, что и дата премьеры передвинется на несколько месяцев. А значит, конец этого года и первая половина следующего будут вполне себе свободны от голливудских блокбастеров. Ну, или их авторам придется лезть вон из кожи, чтобы успеть все доснять, смонтировать и выпустить вовремя.