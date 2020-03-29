Екатерина Гамова: Моя команда «Динамо» (Казань) стала чемпионом в честной игре

Российские волейболисты приняли решение окончательно завершить сезон и вручить медали по положению команд на данный момент. И по такому подсчету чемпионом России у женщин стало «Динамо» (Казань), которое впервые за пять лет опередило «Динамо» (Москва).

Прокомментировать такой финиш сезона мы попросили нашу знаменитую волейболистку, двукратную чемпионку мира Екатерину Гамову.

- Катя, вы играли в Казани последние шесть лет своей карьеры, а до этого несколько лет были в «Динамо» (Москва). То есть, обе команды для вас родные…

- Нет, для меня роднее Казань.

- Это честно, что золото отдали Казани?

- В нынешних реалиях это честно и потом, знаете, это же не по одной игре решили, когда, знаете, играют финал четырех, четыре игры, в один круг. Это шел целый чемпионат, сыграли два круга, 12 команд, 24 игры, поэтому, я считаю, что в нынешней ситуации это честно.

- То есть, вас можно поздравить с победой?

- Меня можно поздравить с победой, да. А я поздравляю любимый клуб «Динамо» (Казань) с победой в чемпионате, с возвращением титула, который они завоевывали до этого пять раз подряд.

- Но ведь до этого четыре года подряд, с тех пор, как вы завершили карьеру в «Динамо» (Казань), побеждало только московское «Динамо». А кто на данный момент сильнее, на ваш взгляд?

- Казань. Первые в регулярном чемпионате, значит, они сильны.

- А как должна была проходить концовка сезона?

- Как обычно – плей-офф.

- А сколько раз Катя Гамова была чемпионкой России в составе одного и второго «Динамо»?

- Вообще 11 раз, по-моему. Или 12. Вообще, всего. Ну, пять или шесть в Казани и пять в Москве.

- А как вы играли против своей бывшей команды московского «Динамо», когда перешли в Казань? В футболе таких перебежчиков не любят.

- Мне было все равно. У меня был спортивный принцип, я играла за свою команду.

- Как к вам относились бывшие партнеры?

- Партнеры по спортивному принципу. Болельщики иногда не очень, но у нас таких было не очень много в Казани, поэтому нам было все равно.

- А вот у мужчин ЧП. Чемпионом вообще впервые в истории стал «Локомотив» (Новосибирск)…

- Но они, по-моему, были и раньше победителями кубков или что-то такое… Они играли на очень хорошем уровне. Но это было много лет назад. Я считаю, что регулярка показывает уровень команды. То есть, провести 22 игры и быть на первом месте – разве это не показатель уровня команды?

- Чем занимаются сейчас ваши девочки из молодежного состава сборной? Они тренируются дома? Как вы их вообще контролируете?

- У нас должны были быть сборы, но сейчас мы все переносим на месяц. Так как у нас дети маленькие, они у нас продолжают обучение и, я надеюсь, поддерживают физическую форму дома.

- Кто им пишет тренировочные планы? Вы или тренер?

- Пока никто. Потому что мы еще только недавно поняли, что нам придется переносить сборы. А так они были все в распоряжении клубов и должны были тренироваться.

- Катя, вы можете дать комплекс упражнений, которые бы могли использовать читатели «КП» на карантине?

- Ой, это надо прямо готовить. Отжимания, пресс – это самое простое.

- А еще что? Вот у меня есть спорткомплекс, я могу повисеть там…

- Отлично. У вас есть спорткомплекс, а у кого-то ничего нет. Когда у кого-то ничего нет, тогда самое простое – приседание, отжимание и пресс.

- А приседание – сколько раз?

- Кто сколько может. Кто-то может 20, кто-то может 100. В зависимости от подготовки.

- А ваш муж (Михаил Мукасей, известный кинооператор, продюсер – Авт.) как форму держит? Он приседает, пресс качает или как?

- Он на гитаре играет.

- Это тоже помогает. А что он играет?

- Не знаю что – музыку… Он сейчас как раз в связи с карантином усилил свое обучение игры на гитаре.

- А он может для радиослушателей сыграть что-то?

- Сейчас супруг занят, поэтому вряд ли он сможет вам сыграть.

- Катя, а как вы сына вашего назвали?

- Никак пока. Это не касается никого, кроме нас.

- Ну и ваши пожелания тем, кто вас любит, ценит…

- У меня одно пожелание. Понять слова президента буквально, а не так, кому как хочется. Сидеть дома на карантине, а не гулять и не ходить по местам массового скопления.

- Спасибо вам огромное.