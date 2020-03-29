2020-03-29T15:11:59+03:00
Звезды

Без одежды и без укладки: Собчак на карантине совсем запустила себя

Телеведущая перестала следить за своим внешним видом
Ирина СУХАНОВА
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Ксения Собчак и Константин Богомолов ушли на карантин.Ксения Собчак и Константин Богомолов ушли на карантин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Режим самоизоляции расслабляет: когда безвылазно сидишь в четырех стенах, о внешнем виде думаешь в последнюю очередь. Даже такая известная модница, как Ксения Собчак, махнула на себя рукой и во время карантина ходит по дому как придется. Телеведущая соблюдает ражим самоизоляции и выбирается на улицу, только чтобы погулять с сыном Платоном. Ксения отменила все съемки и деловые встречи и проводит время с семьей.

В Инстаграме она поделилась снимком из своего дома на Рублевке. Собчак сделала селфи и пошутила по поводу своей прически – мол, волосы в полном беспорядке.

- Третий день без укладки, - подписала она фотографию.

Ксения пожаловалась в Инстаграме на отсутствие прически.

Ксения пожаловалась в Инстаграме на отсутствие прически.

Еще одно селфи телеведущая сняла в собственной спальне. Ксения уютно устроилась на кровати, на лице – ни грамма макияжа, волосы по-прежнему всклокочены. При этом заметно, что на телеведущей нет одежды – видимо, она предпочитает спать обнаженной.

- Дома! – написала Собчак.

Уйти на карантин Ксению, видимо, заставили последние события: на минувшей неделе ее маму Людмилу Нарусову госпитализировали в клинику в Коммунарке с подозрением на коронавирус. «Вчера поднялась температура. Пока диагноз "вирусная пневмония"», - рассказала Собчак 26 марта в соцсетях. Чуть позже она рассказала, что результат анализа Нарусовой на коронавирус оказался отрицательным. По словам Ксении, она не виделась с матерью две недели. Людмила Нарусова находилась в подмосковном санатории, откуда она позвонила дочери с просьбой вызвать скорую помощь. Хотя телеведущая не контактировала с мамой, она, вероятно, решила воспользоваться длинными выходными, объявленными на следующей неделе, и на всякий случай ушла на карантин. Тем более, что перед этим она снимала цикл передач о московских клиниках, куда в эти дни госпитализируют людей с подозрением на коронавирус. Собчак вместе со съемочной группой объездила каждую больницу. И хотя она хорошо защитила себя, нарядившись в респиратор и в специальный костюм, вероятность того, что она могла поймать вирус, исключать нельзя.

Судя по этому селфи, телеведущая предпочитает спать без пижамы. Фото: Инстаграм.

Судя по этому селфи, телеведущая предпочитает спать без пижамы. Фото: Инстаграм.

Перед тем, как самоизолироваться, Ксения вместе с мужем Константином Богомоловым успела сняться в программе «Кто хочет стать миллионером?». Популярное телешоу впервые готовили в новом формате – без зрителей в зале. Кроме членов съемочной группы в павильоне были только Собчак, Богомолов и ведущий телевикторины Дмитрий Дибров.

- Cегодня у нас необычная атмосфера — нет зрителей! Такова обстановка в стране. Непривычно не слышать аплодисментов, - отметил Дибров в начале шоу.

В ходе программы Константин Богомолов рассказал ведущему, что вместе со своей театральной труппой продолжает репетировать спектакль «Бесы». Режиссер надеется, что они смогут показать постановку зрителям в конце мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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