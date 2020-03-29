Вместе сильнее: Как школьники помогают особенным детям

Алене 12 лет. Она очень усидчивая, поэтому ей легко даются шитье, валяние из шерсти, она играет в шахматы и учиться плавать. А вот заводить друзей Алене куда сложнее. У девочки - поражение центральной нервной системы, задержка речевого развития. Освоиться среди сверстников, а заодно - выучить новые навыки, ей помогает проект “Можем вместе”. Его запустило Тотемское общество инвалидов с целой командой партнеров: преподавателями Тотемского центра дополнительного образования, Петровской детской художественной школой, Комплексным центром социального обслуживания населения.

- Началось все в прошлом году с проекта “Стирая границы”, также поддержанного фондом президентских грантов. Мы пригласили в группы нашего центра ребят с инвалидностью. Ведь они зачастую остаются “за бортом” многих занятий, им некуда было пойти, - рассказывает руководитель проекта, педагог Тотемского ЦДО Людмила Фоминская. - Вместе мы изучали историю ремесел Тотемского района, научились создавать своими руками предметы народного творчества, а совместно с Краеведческим музеем создали более 50 аудиогидов по музейным экспонатам, с которыми можно ознакомиться на платформе izi.TRAVEL или посетив музей. И всем понравилось - и детям, и родителям, и педагогам. Поэтому решили продолжить работу и запустить более масштабный проект, ориентированный и на социальную адаптацию ребят, и на работу с семьями.

Сейчас занятия идут сразу по нескольким направлениям. Дети и взрослые с ОВЗ вместе с обычными ребятами осваивают традиционные и современные ремесла, учатся создавать социальную рекламу: видеофильмы и печатную продукцию.

В фестивале “Благосердие” приняли участие около сотни детей: на театральные подмостки вместе вышли и обычные ребята, и особенные. Они напомнили зрителям о самом главном - добре, милосердии, взаимовыручке…

Адаптационный блок проекта посвящен бытовым навыкам. Купить продукты, приготовить обед, убрать дома - все эти, казалось бы простые вещи, молодым людям с инвалидностью освоить куда тяжелее. С ребятами и их семьями также внимательно работают психологи.

Адаптационный блок проекта посвящен бытовым навыкам Фото: проект "Можем вместе"

На следующем этапе проект выйдет “в город”. Будет запущен цикл социальной рекламы, в создании которой сейчас принимают участие дети и молодые люди с особенностями развития.

- Мы хотим показать, что мы все равны и не важно - какое у тебя состояние здоровья, внешность. А одновременно - мы поддерживаем самих ребят, говорим им - вы все можете, - отмечает Людмила Фоминская.

Образовательные курсы посещают полторы сотни детей и взрослых из Тотьмы и ближайших населенных пунктов. А летом планируется провести большой областной двухдневный фестиваль “Звездочки на земле”, в котором примут участие и ребята из отдаленных деревень района.

#МыСамиСнимаемКино2019_Три сита.Фильм снят по притче "Три сита". Прежде чем что-то говорить трижды подумай, а принест ли это кому-то пользу.

В проекте рады всем: занятия посещают ребята с ДЦП, нарушениями опорно-двигательного аппарата, ментальными особенностями, ребята, победившие тяжелые заболевания. Важно, что в образовательных мастер-классах они участвуют наравне с обычными детьми.

- Ребятам было несложно начать работать вместе, они очень быстро приняли друг друга, подружились, - рассказывает Людмила Фоминская. - Иногда другие дети даже не догадывались, что у ребенка есть какие-то особенности. Они с охотой друг другу помогают - ведь людям с инвалидностью зачастую нужно больше времени, чтобы научиться чему-то. И дети всегда откликаются, сами становятся учителями.

Занятия в ЦДО очень нравятся Алене

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Ольга Дитятьева, мама Алены, ученицы ЦДО

- В центре Алена занималась с трех лет, ходила на общеразвивающие занятия. И когда запустили специальный проект - мы решили принять участие. Сейчас Алена осваивает сухое валяние, шитье, до этого - лепку из соленого теста, ходит на индивидуальные занятия с педагогом. В школе она находится на домашнем обучении, поэтому проект для нее - единственная возможность пообщаться с другими детьми. Ей сложно говорить, и если она не может объясниться - начинает переживать. Но если с ней идут на контакт - она отвечает с радостью. А дети здесь добрые, они находят общий язык, на какой-то своей волне разговаривают. И это Алене очень помогает - она стала лучше говорить, у нее расширился словарный запас.

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