«Роснефть», американские санкции и долина реки Ориноко: новый ход в нефтяной игре

В субботу, 28 марта, было объявлено о сделке, смысл которой для многих остается загадкой. Нефтяная компания «Роснефть» продала свои активы в Венесуэле российскому правительству. В самой «Роснефти» были лаконичны.

- Решение принято в интересах наших акционеров с учетом сложившейся ситуации, - сказал «КП» пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. - Теперь мы вправе ожидать от американского регулятора выполнения публично данных обещаний.

О каких же обещаниях идет речь?

- Главная цель этой сделки — вывести «Роснефть» из-под возможных санкций, - пояснил экономический обозреватель «Радио КП» научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. - Угроза санкций как раз была связана с бизнесом в Венесуэле. Компания убрала бизнес в этой стране — нет причин для санкций. По-хорошему, таким сделкам предшествуют определенные договоренности, хотя нет таких договоренностей, которые США не могли бы нарушить.

Говоря по-простому, Вашингтон после этой сделки не будет мешать работать «Роснефти».

- Зарубежные акционеры «Роснефти» настроены к российской компании лояльно, в частности, «Бритиш Петролеум», - сказал «КП» осведомленный топ-менеджер отечественной нефтяной отрасли, пожелавший остаться неназванным. - Но существует предел, после которого они вынуждены были бы выйти из компании, это нанесло бы «Роснефти» большой ущерб, а потому неприемлемо. Кроме того, отнюдь не все в нынешней администрации США хотят с конфронтировать с Россией. Но нужно не подпадать под какие-то формальные требования законодательства о санкциях. И отсутствие у «Роснефти» венесуэльских активов, это такой хитрый маневр, делающий невозможным применение в отношении нее санкций.

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ ВЫРАСТУТ?

Как это повлияет на нефтяные цены - вопрос отдельный.

- Так прямо сказать, что продажа венесуэльских активов приведет к росту цен на нефть, нельзя, - пояснил топ-менеджер. - Но сотрудничество по ценам — это вопрос отношений. Если мы будем наращивать конфронтацию, то они просто введут против нас санкции и уберут с рынка. Цены вырастут, только мы продать сможем гораздо меньше.

- Думаю, никак не повлияет, - считает Делягин. - Если и вырастет, то вовсе не благодаря тому, что Роснефть избавилась от активов в Венесуэле. США никому ничего не будет делать хорошего в обмен на лояльность. Те, кто считали иначе, уже давно умерли.

ЧТО У «РОСНЕФТИ» В ВЕНЕСУЭЛЕ

- У «Роснефти» в Венесуэле довольно много лицензий на разведку и разработку месторождений, - сказал «КП» член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев. - Кроме того, компания вела разработку битумов в долине реки Ориноко и занималась разведкой различных участков, в том числе и на шельфе.

В целом, «Роснефть» владеет долями в пяти совместных предприятиях с венесуэльской госкомпанией по геологоразведке и добыче нефти на шельфе и суше. Есть и газоразведочный проект на месторождениях Патао, Мехильонес и Рио Карибе с запасами 180 млрд куб. м.