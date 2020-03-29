2020-03-29T17:39:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Александр Васильев: «Дьявольская задумка коронавируса заключается в том, чтобы «проредить» население земли

Известный историк моды и телеведущий рассказал конспирологическую версию появления страшной заразы
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Известный историк моды и телеведущий рассказал конспирологическую версию появления вирусаИзвестный историк моды и телеведущий рассказал конспирологическую версию появления вирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пока Александр Васильев сидит дома в самоизоляции он времени зря не теряет. Пишет новую книгу и пытается проанализировать, откуда такая напасть – коронавирус - свалилась на человечество.

- Вы знаете, почему огромное количество смертей в городе Бергамо? Это ведь неслучайно, - поделился с нами своими соображениями популярный телеведущий. - Один местный футболист очень активно общался с китайцами. И заразился от них коронавирусом. Во время футбольного матча он передал эту заразу всей команде – и своей, и противника. Потом его команда отправилась в Испанию на матч с футбольным клубом «Валенсия». А футбол – это же очень контактный вид спорта. Футболисты борются за мяч, кидаются друг на друга, плюются. После матча заболела испанская команда. Спортсмены - люди молодые и коронавирус им вроде бы не так страшен, как их пожилым родственникам. Их оказалось очень много. Пожилые итальянцы начали умирать. Как я прочитал в итальянской газете, морг в Бергамо небольшой. И крематорий может принять одновременно только 25 умерших, а их гораздо больше. В Италии сейчас хоронят без гробов, без прощания, дабы дальше на распространять заразу. Вот так маленький городок Бергамо стал эпицентром коронавируса по вине одного футболиста. И теперь этот вирус с геометрической прогрессией распространяется по всей Европе. По моему прогнозу, эпидемия продолжится минимум до осени.

Фото, сделанное в 1969-м году, как будто из сегодняшней жизни. Официантки ресторана "Националь" в Москве обслуживают клиентов, надев маски. Фото: из коллекции Александра Васильева.

Фото, сделанное в 1969-м году, как будто из сегодняшней жизни. Официантки ресторана "Националь" в Москве обслуживают клиентов, надев маски. Фото: из коллекции Александра Васильева.

Возможно, коронавирус был создан в биологической лаборатории, но по каким-то причинам оказался неуправляем. Об этом мы вряд ли узнаем.

Если еще глубже заняться конспирологией, то задумка заключалась в том, чтобы проредить населения земли. Мол, если уберем пенсионеров, можно будем меньше платить пенсий. Это дьявольская цель, но возможно, в этом суть.

Человечество нуждалось в такого рода встряске. Слишком много фальши в гламуре, которым все увлечены, в жизни напоказ, когда важно показать, что ты съела, какой букет купил, какое платье надел…

В 1968-1969-й годах в мире бушевала эпидемия гонконгского гриппа. Погибло около 1 миллиона человек. Тем не менее в Москве рестораны продолжали работать. Фото: из коллекции Александра Васильева.

В 1968-1969-й годах в мире бушевала эпидемия гонконгского гриппа. Погибло около 1 миллиона человек. Тем не менее в Москве рестораны продолжали работать. Фото: из коллекции Александра Васильева.

Оставайтесь дома - спасайте жизни!.Именно добровольная самоизоляция спасёт человечество от пандемии коронавируса. Это на графиках сумели доказать американские эксперты

ИСТОЧНИК KP.RU

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