2020-03-29T17:45:51+03:00
Общество

"Выселять не нужно": в Ростуризме разъяснили правила закрытия отелей, санаториев и пансионатов

В ведомстве объяснили, как должно выполняться поручение премьер-министра
Юлия СМИРНОВА
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Российские санатории закрываются до 1 июня.Российские санатории закрываются до 1 июня.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С 28 марта до 1 июня в России закрываются санатории, пансионаты, гостиницы, дома отдыха. Это одна из мер борьбы с распространением коронавируса. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Вопросов сразу же появилось много. Причем как у отдыхающих, так и у отельеров, и у туроператоров. На часть из них ответили в Ростуризме.

1. От формы собственности ничего не зависит - поручение касается как ведомственных, так и частных средств размещения.

2. Санатории и круглогодичные детские оздоровительные лагеря должны прекратить принимать отдыхающих, где бы они ни были расположены.

3. На курортах федерального, регионального и местного значения не должны размещать туристов также гостиницы, пансионаты, дома отдыха. То есть: в большинстве городов России отели в принципе могут работать, за исключением городов-курортов. А вот санатории - вообще нигде.

4. Выселять постояльцев, которые приехали до 28 марта, не нужно.

5. В гостиницах (как и в других средствах размещения) могут останавливаться те, кто приехал в командировку или служебную поездку. Обязательно нужен документ, подтверждающий, что вы по делам, а не отдыхать. Например, приказ о направлении в командировку.

6. Всем, кто живет в гостинице или пансионате (приехал на отдых до 28 марта и пока еще не вернулся домой или прибыл в командировку) должны создать условия для самоизоляции и рекомендовать не покидать свои номера без необходимости.

Опубликовано поручение премьера было в пятницу, 27 марта - в в субботу, получается, отели Сочи и Ялты, как и других курортов, уже не могли принимать отдыхающих.

Самая яркая иллюстрация того, насколько быстро пришлось реагировать туроператорам и отельерам: самолет, летевший из Перми в Сочи, развернули обратно через полчаса после взлёта. Это был чартер туроператора "Библио Глобус", на борту - 147 пассажиров, все они собирались отдохнуть на Чёрном море. Туроператор понял, что отпускников там уже не ждут. Если и заселят в отели, то обяжут сидеть в самоизоляции и даже не накормят (рестораны и кафе должны быть закрыты). А может и не заселят, и придется срочно вывозить людей домой. Мало проблем с вывозными рейсами из Эмиратов и Европы, так теперь ещё и из Сочи! В общем, дешевле развернуть самолет.

Гостиницы, и не только кубанские и крымские, но и московские и питерскими, сейчас тоже считают, что им дешевле. То ли работать с загрузкой от силы 10% и платить зарплату персоналу, то ли оставлять лишь часть номеров (один этаж и одно крыло здания, например), то ли вообще закрыться до июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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