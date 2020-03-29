2020-03-29T18:39:56+03:00
Звезды

«Спивается на карантине»: Стас Садальский устроил пьянку в прямом эфире

68-летний артист устроил застолье в разгар пандемии
Игорь ПОЛЯКОВ
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Артист пообщался в пьяном состоянии со своими поклонникамиАртист пообщался в пьяном состоянии со своими поклонникамиФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Поскольку рестораны во время пандемии коронавируса закрыты, Стас Садальский решил устроить пиршество в своей квартире в центре Москвы.

Артист не только пригласил на домашний банкет близких друзей, но и пообщался в пьяном состоянии со своими поклонниками, подписчиками своего Инстаграма.

Запивая водку холодным молоком, знаменитый артист в пьяном виде вышел в прямой эфир своего Инстаграма. Говорил что-то бессвязное, много матерился.

- Наливай, -через каждые пять минут Станислав Юрьевич просил своих гостей обновить рюмку.

-Видимо, спивается на карантине, театры же закрыли, работы нет», «Безработица - ещё не повод появляться в таком виде перед зрителями. Позор, - осудили 68-летнего артиста подписчики.

Правда, нашлись те, кто поддержал пьяного актёра.

-Ну он же не в парке пил, а у себя дома, никому не мешая», «Вроде бы никогда не был алкоголиком. Ну выпил человек, с кем не бывает, - защитили Станислава Садальского фанаты.

Пьяный Садальский вызвал оторопь подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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