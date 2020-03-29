Все морщины пропали: Жанна Агузарова сделала круговую подтяжку и блефаропластику

Королева рок-н-ролла Жанна Агузарова больше трех лет не дает сольных концертов и не часто соглашается на участие в телепроектах или интернет-шоу. Имидж закрытой и недоступной звезды позволяет держать на топовом уровне гонорары (от 2 млн. руб.): «заказники», частные концерты Жанна берет, поэтому заработала на безбедную жизнь. Естественно, что сейчас у артистки перерыв, как и у всех ее коллег.

57-летняя Агузарова владеет недвижимостью в Америке, но сейчас она на родине. Живет звезда в Москве в просторной трешке – с соседями отношения прекрасные. Они отмечают, что продукты их знаменитой соседке доставляет помощник. Кроме того, все обратили внимание на то, как помолодела Агузарова последнее время.

Преображение артистки, которая стала выглядеть на 10 лет моложе, чем раньше мы обсудили с пластическим хирургом Frau Klinik Глебом Игоревичем Тумаковым.

- Что певица делала с лицом? Какие вмешательства можете предположить или сказать о них точно?

- Судя по овалу и чертам лица, я могу сказать, что возможно проводились такие операции, как круговая подтяжка лица и верхняя блефаропластика. Это достаточно распространенный вид операций, причем возраст здесь не главное. Вообще, в пластической хирургии нет понятия возраста, есть понятие о наличии или отсутствии показаний к проведению операций. И если певица решилась на такие операции, то, следовательно у нее были какие-то пожелания по изменению своего лица.

- В прессе много обсуждали, что пластика у Агузаровой неудачная? Так ли это?

- Сложно сказать. Тема пластической хирургии граничит с темой искусства, а там, как известно, сколько людей столько и мнений. У каждого пациента свои видения «желаемого результата». Очень часто в своей профессии мы сталкиваемся с различными запросами на изменение внешности. Тут главное — подобрать «своего» специалиста, который понимает, что вы хотите получить в результате. Вполне возможно, что Жанна Агузарова желала выглядеть именно так после операций.

- Кажется, что у нее совсем нет морщин в 57 лет. Или это только кажется?

- Невозможно ответить на этот вопрос, анализируя фотографии. В любом случае, даже если у нее нет морщин на лице, то это работа косметологов, так как пластическая хирургия не решает проблемы качества кожи.

СПРАВКА

После круговой подтяжки лица контуры лица и шеи становятся более четкими, устраняется птоз (опущение) мягких тканей, разглаживаются крупные морщины, устраняется дряблость кожи, благодаря удалению ее избытков.

Верхняя блефаропластика эффективна при нависании верхнего века, устраняются избытки кожи в области век, опущение уголков глаз.