Арендная амнистия и освобождение от сборов: власти придумали, как преодолеть "коронавирусный кризис"

Минпромторг предложил ряд мер по защите бизнеса — письмо с их перечнем министр Денис Мантуров направил на имя премьера Михаила Мишустина, сообщает ТАСС.

ВЫРУЧКА УПАЛА ВДВОЕ. УВОЛЕН КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ

По данным ведомства, выручка предприятий общественного питания, непродовольственной торговли и сферы услуг снизилась на фоне распространения коронавируса на 50-80%. По мнению Мантурова, это неизбежно приведет к массовым увольнениям, а выполнить все положенные по Трудовому кодексу обязательства перед работниками бизнес не сможет. Сокращено уже минимум 20% персонала, а административное противодействие этому приведет к ухудшению ситуации.

"Падение оборотов отрасли на 50-80% автоматически влечет за собой прекращение работы и невозможность уплачивать налоги. Поэтому их отмена произойдет явочным порядком. Установление отсрочек уплаты налогов приведет лишь к отложенному банкротству бизнеса, а не к решению проблемы", - считает министр.

АРЕНДНАЯ АМНИСТИЯ

Минпромторг предлагает ввести на время кризиса, который может вызвать распространение в России коронавируса, "арендную амнистию" для всех предприятий потребительского рынка, кроме продовольственной торговли.

"С целью не допустить дальнейшего разрушения товаропроводящей цепочки (производство, опт, розница) и обеспечить возможность ее восстановления после кризиса, необходимо урегулировать вопросы арендных отношений. Это позволит сбалансировать интересы арендаторов, арендодателей и банков: установить "арендную амнистию" - объявленное законом прекращение взимания арендных платежей с предприятий потребительского рынка, а также связанного с ним производства, кроме продовольственного ретейла, который должен быть переведен на аренду исходя из процента от выручки", - говорится в письме.

ОТПУСК НА 6 МЕСЯЦЕВ

Следующая мера - Минпромторг предлагает разрешить общепиту и торговле непродовольственными товарами отправить персонал в вынужденный отпуск на срок до полугода. «Отпускные» должно платить государство. Размер пособия на этот период предполагается установить на уровне до 80% от заработной платы.

КРЕДИТ ПОД 8%

Максимальную ставку кредитов для общепита и точек непродуктовой торговли предлагается ограничить 8%. Кроме того, Минпромторг выступает за то, чтобы «предоставить каникулы по выплате процентов, погашению основного долга и выполнения ковенант (обязательств для заемщиков - прим. ТАСС) по кредитным договорам», - говорится в письме. Кроме того, Минпромторг считает необходимым временно снизить и унифицировать ставки эквайринга по нижнему значению для всех секторов розницы.

ОТЛОЖИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СБОРЫ

Минпромторг РФ предлагает отложить экологические и утилизационные сборы, и вообще ввести мораторий на рассмотрение всех мер по дополнительному регулированию потребительского рынка. Кроме того предлагается "не распространять расширенную ответственность производителя (РОП) на операторов потребительского рынка".

РОП существует в России с 2014 года и подразумевает, что выпустившее товар предприятие должно отвечать за утилизацию отходов — преимущественно, речь идет об утилизации упаковки.