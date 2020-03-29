2020-03-29T19:01:57+03:00
Экономика

Арендная амнистия и освобождение от сборов: власти придумали, как преодолеть "коронавирусный кризис"

Минпромторг предложил программу правительству
Владимир НИКОЛАЕВ
Поделиться:
Пандемия коронавируса нанесла по экономике сильный удар.Пандемия коронавируса нанесла по экономике сильный удар.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Минпромторг предложил ряд мер по защите бизнеса — письмо с их перечнем министр Денис Мантуров направил на имя премьера Михаила Мишустина, сообщает ТАСС.

ВЫРУЧКА УПАЛА ВДВОЕ. УВОЛЕН КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ

По данным ведомства, выручка предприятий общественного питания, непродовольственной торговли и сферы услуг снизилась на фоне распространения коронавируса на 50-80%. По мнению Мантурова, это неизбежно приведет к массовым увольнениям, а выполнить все положенные по Трудовому кодексу обязательства перед работниками бизнес не сможет. Сокращено уже минимум 20% персонала, а административное противодействие этому приведет к ухудшению ситуации.

"Падение оборотов отрасли на 50-80% автоматически влечет за собой прекращение работы и невозможность уплачивать налоги. Поэтому их отмена произойдет явочным порядком. Установление отсрочек уплаты налогов приведет лишь к отложенному банкротству бизнеса, а не к решению проблемы", - считает министр.

АРЕНДНАЯ АМНИСТИЯ

Минпромторг предлагает ввести на время кризиса, который может вызвать распространение в России коронавируса, "арендную амнистию" для всех предприятий потребительского рынка, кроме продовольственной торговли.

"С целью не допустить дальнейшего разрушения товаропроводящей цепочки (производство, опт, розница) и обеспечить возможность ее восстановления после кризиса, необходимо урегулировать вопросы арендных отношений. Это позволит сбалансировать интересы арендаторов, арендодателей и банков: установить "арендную амнистию" - объявленное законом прекращение взимания арендных платежей с предприятий потребительского рынка, а также связанного с ним производства, кроме продовольственного ретейла, который должен быть переведен на аренду исходя из процента от выручки", - говорится в письме.

ОТПУСК НА 6 МЕСЯЦЕВ

Следующая мера - Минпромторг предлагает разрешить общепиту и торговле непродовольственными товарами отправить персонал в вынужденный отпуск на срок до полугода. «Отпускные» должно платить государство. Размер пособия на этот период предполагается установить на уровне до 80% от заработной платы.

КРЕДИТ ПОД 8%

Максимальную ставку кредитов для общепита и точек непродуктовой торговли предлагается ограничить 8%. Кроме того, Минпромторг выступает за то, чтобы «предоставить каникулы по выплате процентов, погашению основного долга и выполнения ковенант (обязательств для заемщиков - прим. ТАСС) по кредитным договорам», - говорится в письме. Кроме того, Минпромторг считает необходимым временно снизить и унифицировать ставки эквайринга по нижнему значению для всех секторов розницы.

ОТЛОЖИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СБОРЫ

Минпромторг РФ предлагает отложить экологические и утилизационные сборы, и вообще ввести мораторий на рассмотрение всех мер по дополнительному регулированию потребительского рынка. Кроме того предлагается "не распространять расширенную ответственность производителя (РОП) на операторов потребительского рынка".

РОП существует в России с 2014 года и подразумевает, что выпустившее товар предприятие должно отвечать за утилизацию отходов — преимущественно, речь идет об утилизации упаковки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Главный инфекционный врач США: в стране могут умереть до 200 тысяч человек
Названа смертельная опасность употребления грейпфрута
Коронавирус в США: за день в Нью-Йорке covid-19 заболели 7195 человек
Российские телеканалы объединились, чтобы удержать зрителей дома
Остров Пхукет полностью закроют для въезда из-за коронавируса
Минпромторг предложил установить максимальную ставку кредитов для общепита в 8%
Умер Юрий Бондарев, писатель-фронтовик
Культура во время пандемии: балет "Спящая красавица" попал в тренды Youtube
Источник в МИД России оценил обвинения США в адрес КНР из-за коронавируса
Первые кадры из аэропорта Манилы, где рухнул пассажирский самолет авиакомпании Lion Air
Самолет Lion Air с 8 пассажирами на борту рухнул и загорелся при взлете
Ученые сказали, есть ли "мягкая" версия коронавируса
Мишустин назначил Андрея Липова главой Роскомнадзора
Главный раввин России призвал иудеев ежедневно молиться онлайн о прекращении пандемии
Ученые назвали температуру, при которой активируется коронавирус
В России с 1 апреля семьи с детьми до трех лет получат по 5 тысяч рублей
От коронавируса умерла двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI Мария Тереза
Захарова рассказала об "оболванивании" россиян за рубежом
В ВОЗ начали проверять эффективность способов лечения коронавируса на пациентах из Норвегии
Власти Китая заявили об остановке эпидемии коронавируса в стране
В посольстве рассказали, как россиянам попасть в Стамбул для вылета домой
Умер польский композитор Кшиштоф Пендерецкий, автор музыки к "Твин Пикс" Дэвида Линча
Патриарх Кирилл призвал россиян воздержаться от похода в храмы из-за коронавируса
В США шесть человек пострадали в результате торнадо
Число рейсов самолетов в мире сократилось больше чем в 2,5 раза из-за коронавируса