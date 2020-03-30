Обратная сторона «Ашана»: Русский аудитор обнаружил масштабную коррупцию во французской торговой сети

Эта история, произошедшая в известной на весь мир торговой сети, покруче любого детектива. Французское руководство заподозрило российский «Ашан» в коррупции и наняло русского аудитора, чтобы вывел всех на чистую воду. Тот взял быка за рога, но за это чуть не поплатился жизнью… Подробности в эксклюзивном интервью, которое юрист Алексей Жарков дал «Комсомольской правде».

НАШ ЧЕЛОВЕК В ПАРИЖЕ

- Алексей, ну и кашу вы заварили! Как попали в эту историю?

- Российский «Ашан» на протяжении последних 4 лет не давал прибыли. Французское руководство было этим недовольно и в 2017 г. назначило нового директора российского направления - Франсуа Реми. Едва ли не первой задачей, которую он поставил перед собой, стало выявление коррупции.

- Были подозрения?

- Это мягко сказано. Среди поставщиков постоянно велись разговоры о том, что войти в «Ашан» сложнее, чем к президенту на прием попасть. Чистить авгиевы конюшни в октябре 2018 г. Реми пригласил меня — мы были знакомы еще по Люксембургу, я там занимался выявлением коррупции в финансовых сферах.

- А как вы, российский гражданин, оказались в заграничных кругах?

- В России я получил несколько высших образований — филологическое, юридическое, политология. Есть диплом магистра РАНХиГС в области национальной безопасности. Лет 15 назад начал сотрудничать с европейскими коммерческими структурами, параллельно получил в Париже сертификат Национальной школы администрации, позволяющий работать в сфере противодействия коррупции. Так что, когда вопросы касались работы с российскими партнерами, европейские коммерсанты нередко обращались ко мне.

Российский юрист уже лет 15 специализируется на разоблачении коррупционных схем в западноевропейском бизнесеФото: Из личного архива героя публикации

ВХОД В РИТЕЙЛ — 7 МЛН РУБ.

- Вы пришли - и что увидели?

- Первые три месяца я изучал документы и обратил внимание на странные вещи. Например, поставщик допускает нарушения, за которые предусмотрены штрафы и даже разрыв отношений. А ему, наоборот, штрафы списываются, прощаются. Ясно же, что не за красивые глаза.

- Какие коррупционные схемы наиболее популярны в «Ашане»?

- Обычный откат: если компания хочет стать поставщиком «Ашана», то с нее требовали от 2 до 7 млн рублей. Это отлаженная система, в которой участвуют менеджер «Ашана», его непосредственное руководство и служба безопасности — там специалисты с опытом работы в правоохранительных структурах все проверяют, чтобы не подставиться. А непосредственно при получении денег или переводе их на счета подставных фирм могут привлекаться сторонние посредники: чтобы сотрудник компании не получал этот откат напрямую.

- А еще какие схемы?

- Бывало, что сотрудники «Ашана» предлагали поставщику, с которым нашли общий язык, занять место другого, с которым общего языка, очевидно, не нашли. Примерно такой диалог: «Можем у вас принимать товара на 100 млн рублей больше, потянете? - Конечно, потянем!» Естественно, тот, которому предложили увеличить объем поставок, будет благодарен доброму менеджеру. Точный размер благодарности не назову, но были случаи, когда после нескольких месяцев работы некоторые менеджеры покупали машины за 5 млн руб. Служба безопасности отслеживала, кто живет не по средствам.

- И отдавали полиции?

- Зачем? Это же имиджевые потери, кроме того, при официальном расследовании за менеджером могут потянуться и другие сотрудники, руководители. Так что просто увольняли по понятиям: спалился — уходи. Спалиться можно, если поставщик официально пожалуется на вымогательство или невыполнение договоренностей со стороны менеджера «Ашана». Компания же должна реагировать. Или если какой-то менеджер решит, что он самостоятельный игрок - тогда его просто свои и сдадут.

Алексей Жарков. Фото: villard-avocats.com

ПОКУПАТЕЛЬ ПЛАТИТ НЕ ЗА КАЧЕСТВО, А ЗА ОТКАТЫ

- А вы, когда видели проявления коррупции, как реагировали?

- В полицию тоже не обращался. Моя задача — не сажать, а выстроить такую систему, чтобы приворовывать стало невозможно. Или хотя бы усложнить этот процесс. Поясню. В Москву колбасную продукцию поставляют только местные поставщики. Региональным попасть сюда практически невозможно. Хотя цены у них даже с учетом доставки оказывались ниже. Спрашиваю, почему не работаем с регионами — мне отвечают, что, мол, есть уже налаженные связи, зачем менять. А я прекрасно понимаю, что это за связи. И понимаю, что если поставщик будет присутствовать на полках только благодаря связям и откатам, то он не станет бороться за качество, в итоге у нас будет тонна колбасы, в которой только 10 кг мяса.

Я был возмущен. Потребитель думает, что платит за качество, а в реальности - за рекламу и маркетинг, да еще за откаты, которые тоже зашиты в цене. В результате люди перестают брать этот дорогой продукт, приходится продавать его по акции. Сеть несет убытки, но по-прежнему сотрудничает с этим поставщиком.

Я предложил проводить «слепые» дегустации и приглашать на них не только столичных производителей, но и из регионов. Лучших пусть определяют простые покупатели, а не менеджеры отдела закупок. Не представляете, какое сопротивление встретила эта очевидная идея! И даже после того, как мне удалось преодолеть противодействие и после дегустаций были отобраны лучшие поставщики из регионов, им все равно вставляли палки в колеса — не разрешали участвовать в промо-акциях, чтобы потребитель мог познакомиться с их продукцией.

- А еще как-то удавалось разрушить коррупционные схемы?

- Ну вот с таким трюком пришлось столкнуться. Поставщик пишет письмо в «Ашан», что хочет поднять цену на свою продукцию на 5%. Менеджер соглашается. Вопрос решен. Но если проанализировать, то обосновано повышение цены только на 2%. А остальные 3 — просто они так решили, сотрудник «Ашана» и поставщик, чтобы вместе поделить дополнительный доход. Безобразие? Конечно! Но в мире торговли это обычная практика, какой смысл ругаться? Я предложил изменить систему принятия решений для таких случаев. Увеличил срок рассмотрения заявки и круг лиц, ответственных за это. Понимаете? Если инициаторы коррупционной схемы вынуждены будут вовлекать в нее больше людей, то их кусок пирога станет тоньше. Да и еще на кого нарвешься с такими предложениями. А те, кто не простимулирован, будут подходить к рассмотрению вопроса уже объективно. Вот таким образом мы разрушили эту схему.

Среди клиентов Жаркова — известный французский актер Сами Насери, исполнивший главную роль в фильме «Такси».Фото: Из личного архива героя публикации

УВОЛИЛИ ЗА ОТКАЗ УЧАСТВОВАТЬ В МАХИНАЦИЯХ

- Сотрудники знали, кто вы такой, зачем вас назначили?

- Любой ритейл — это как армянское радио: все всё знают. Скрыть невозможно, к тому же я и по телевидению выступал, и на радио. Когда знакомился, люди говорили: мол, видели, слышали, рады вместе работать… В такой ситуации оперативный псевдоним применять бессмысленно. Я был представлен как директор по проектам с широким кругом обязанностей, среди которых было и выявление коррупционных проявлений.

- Действительно были рады?

- Ну, для кого-то это фигура речи, а многие да. Им и самим не очень-то приятно было в этом участвовать. В коррупцию по моим прикидкам было вовлечено примерно 30 процентов сотрудников. Но и среди них далеко не все — закоренелые махинаторы. Есть и те, кто однажды оступился, а потом их шантажировали и использовали. В «Ашане» работает много женщин. Воспитывают в одиночку детей, заботятся о пожилых родителях. А зарплаты небольшие - и это толкало их на нехорошие поступки. Разные бывают ситуации, и я считаю, что нельзя человеку сгоряча лепить клеймо. Поэтому с моей стороны было предложено исключить причины, толкающие людей к незаконным сделкам. В частности, убедил руководство начать поэтапное увеличение зарплат.

Для меня важно было дать людям понять, что пришел помощник, а не каратель. Я не стыдил, не ругал. Приглашал к себе, пили чай, кофе. И люди рассказывали.

- Можно оставаться честным при такой системе?

- Людей запугивали и одновременно давали подворовывать. Соблазн велик, но я видел и случаи, достойные уважения. Одну закупщицу, молодую девушку, уволили за то, что она отказалась участвовать в коррупционных схемах и получать в конвертике свою долю. Она молодец- пошла в суд, добилась восстановления. Другой пример — мой случай, он показывает, что бывает с теми, кто пытается построить честные схемы.

«ВАШИ РЕФОРМЫ МЕШАЮТ СЕРЬЕЗНЫМ ЛЮДЯМ»

- Расскажите эту историю...

- Во французский офис компании стали приходить анонимные письма и смс-сообщения, что на самом деле я хочу замкнуть на себя все неформальные денежные потоки, то есть не бороться с коррупцией, а возглавить ее. Мне тоже приходили смс, вот такое было: «Ваши реформы мешают серьезным людям, подумайте над этим». Потом прислали фото трупа. Сообщения были с незнакомых номеров, только у одного я понял, кто отправитель. В таких историях это обычное дело. Люди уже мысленно включили в свой бюджет какие-то суммы, а тут вдруг кто-то им мешает. И однажды утром у входа в офис, в Мытищах, ко мне сзади подбежали двое и несколько раз ударили трубой по голове. Проломили череп, я тут же потерял сознание, две недели был в коме, месяц провел в больнице…

- Охраны у вас не было?

- Была, но я просил охранника держаться поодаль, чтобы это не вызывало раздражения у сотрудников — никто там с охраной не ходил. Вот и в тот день он шел за мной метрах в 50, и, как увидел нападение, тут же кинулся ко мне. Наверное, если бы не он, меня бы добили. Он же и «скорую» вызвал, оказал мне первую помощь.

- Как руководство «Ашана» отнеслось к этому происшествию?

- Очень странно. Когда я вышел из больницы, истек срок моего контракта. Его продлевать не стали. Затем уволили и Франсуа Реми, который меня пригласил, еще ряд сотрудников. Из моего офиса исчезли все документы, отчеты, исчез и компьютер, который содержал большую часть информации по моей работе. По правилам внутреннего распорядка я не имел права копировать информацию, поэтому не представляю, как ее восстановят.

- Вы кого-то подозреваете?

- Мне кажется, к этому может иметь отношение служба безопасности «Ашана», слишком странно они себя повели, на мои письма не отвечают.

- Как по-вашему, то, что происходит в «Ашане», это исключительная ситуация, или она характерная для ритейла?

- В том, что касается откатов и прочих подобных действий, то, судя по разговорам с поставщиками, это, к сожалению, характерно для торговли, в том числе и в Европе. Может быть, там это в меньших количествах, но более крупных суммах, там порог искушения выше. Но если вы имеете в виду покушение, то я ни о чем подобном не слышал. Вообще представить не мог такой развязки.

Чтобы запугать Жаркова, неизвестные выслали ему видео с изображением мертвого человека.Фото: Из личного архива героя публикации

ПРЯМОЙ ОТВЕТ

«АШАН» - «КОМСОМОЛКЕ»: КОРРУПЦИЯ ЕСТЬ, БУДЕМ БОРОТЬСЯ.

«Да, некоторые факты позволяют предположить, что «Ашан Ритейл» мог столкнуться в России с коррупционными действиями. Однако на данном этапе у нас недостаточно доказательств, которые позволили бы привлечь к ответственности физических лиц», - такой официальный комментарий поступил из «Ашана» в ответ на наш запрос.

«В России была создана команда по борьбе с коррупцией. Был заключен временный контракт с Алексеем Жарковым. Его миссией стала борьба с коррупцией в Центральном офисе закупок», говорится в сооющении.

То, что с Жарковым не продлили контракт, руководство компании объясняет так: действия команды, в которую он входил, «были недостаточными». Сейчас «создан департамент по внешней и внутренней безопасности, который будет продолжать расследовать факты коррупции», говорится в ответе.

ЗВОНОК АДВОКАТУ

«ЭТО ЗАКАЗНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

«Уголовное дело по факту нападения расследует Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области, - сообщил «КП» адвокат Жаркова Игорь Бушманов. - Речь идет о покушении на убийство группой лиц — нападавших было двое, они были на мотоцикле. Преступление носит «заказной» характер, было тщательно подготовлено, совершено демонстративно у главного офиса «Ашан», после неоднократных угроз. Наиболее приоритетной мне видится версия, связанная с профессиональной деятельностью моего доверителя — в целях сокрытия выявленных им нарушений».