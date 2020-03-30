«Антибиотики при вирусах не помогают»: Переболевшая Ольга Куриленко ответила на главные вопросы о коронавирусе

Актриса Ольга Куриленко стала одной из первых голливудских звезд, переболевших коронавирусом. Исполнительница роли девушки Джеймса Бонда две недели лечилась дома, в Лондоне, борясь с температурой в 39 градусов, сильной головной болью и страшной слабостью. Сейчас болезнь прошла – 40-летняя актриса полностью вылечилась. В соцсетях поклонники продолжают расспрашивать ее о том, какие препараты она принимала, как себя чувствовала, не заразились ли ее близкие. Вопросов накопилось так много, что Куриленко решила подробно ответить на них в Инстаграме.

По словам звезды, она не знает, где умудрилась поймать коронавирус. Опасная зараза сейчас повсюду, так что где именно она прицепилась, угадать невозможно. Все время, пока она была больна, Ольга оставалась у себя дома в Лондоне. Она обратилась к врачам с высокой температурой и симптомами ОРВИ. Тест выявил коронавирус, но врачи не стали госпитализировать Куриленко, решив, что ее состояние - не тяжелое.

Поклонники спрашивали Ольгу, не заразился ли ее 4-летний сын Александр? И где мальчик оставался на время ее карантина?

olgakurylenkoofficial Отвечаю на ваши вопросы! #Coronavirus #коронавирусp #StaySafe

- Изолировала ли я себя от ребенка? Я обсудила этот вопрос с медработниками в больнице. И мне сказали оставаться с ребенком, - рассказала актриса. – Проблема была в том, что он уже мог быть носителем коронавируса. А значит, он мог заражать других людей. Поэтому мне сказали ни к кому его не подпускать, кроме меня. Но так как с нами была и няня до этого, то мы изолировались от других. Я, няня и мой сын. И больше никого!

Ольга не знает, подхватил ли ее сын коронавирус – из-за острого дефицита тестов в британских больницах анализы у мальчика не брали. К счастью, Александр чувствовал себя хорошо. Если он и заразился вирусом от мамы, то перенес болезнь в легкой форме.

- Пока и до сих пор у него не было никаких симптомов, - объяснила Куриленко. – Только насморк в первую неделю моей болезни, но он и до этого у него был. Он быстро прошел! Невозможно знать, переболел ли он коронавирусом или нет, не делая теста. А так как тесты сейчас дефицит, мы, к сожалению, не имеем возможности их ему сделать, особенно если нет никаких симптомов.

По той же причине – из-за дефицита тестов в Лондоне – Ольге не сделали повторный анализ на коронавирус, который подтвердил бы, что она выздоровела. Но актриса уверена, что с ней все в порядке, потому что она чувствует себя хорошо.

olgakurylenkoofficial Hello everyone! I m feeling better today. My fever is gone!

А вот что Ольга сделала сразу же – так это изолировалась от своей мамы, хотя та рвалась приехать и ухаживать за дочкой. Мама звезды Марина Алябушева тоже живет в Лондоне, куда она переехала из Бердянска после рождения внука, чтобы помогать Ольге воспитывать мальчика.

- Изолировала ли я себя от своей мамы? Абсолютно! Мама сразу хотела ко мне приехать и ухаживать за мной. Я ей запретила и сказала ей сидеть дома и не выходить, - говорит Куриленко. – Что она и сделала. Она не видела меня и моего сына две недели. Но теперь мы решили пока пожить вместе. Чтобы друг другу помогать, и чтобы маме не было одиноко. Пока мама ок.

Ответила Ольга и на вопрос о том, какими медикаментами ее лечили.

- Принимала ли я антибиотики или антивирусные препараты? Мне врачи посоветовали принимать только парацетамол для понижения температуры и снятия боли. Антибиотики при вирусах не помогают. Больше никаких медикаментов я не принимала.

olgakurylenkoofficial Happy Mother s Day! #mothersday P.S. I have completely recovered

Ранее звезда фильма «Квантум милосердия» рассказывала в Инстаграме, как протекала ее болезнь.

- В первую неделю мне было очень плохо. Я почти все время лежала с высокой температурой и много спала: 12 часов за ночь и потом еще часа три-четыре днем. Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая, - вспоминала актриса. - На второй неделе температура полностью ушла, и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет.