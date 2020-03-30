Голливуд на карантине забыл о диете: Натали Портман печет печенье, а Наталья Водянова заставила готовить всю семью

Карантин во время коронавируса заставил голливудских красавиц и звезд подиума напрочь забыть о диете. От скуки дивы экрана встали к плите и дружно принялись готовить. Причем не какой-нибудь там салатик с минимумом калорий. Известные актрисы и модели усердно пекут печенье и хлебушек, от которых в обычных условиях они бы держались подальше. Но времена сейчас смутные, а война (с коронавирусом) все спишет. Даже лишние килограммы на талии!

Во главе команды голливудских звезд, которые любят готовить, оказалась Натали Портман. Актриса, получившая «Оскар» за роль худосочной балерины в фильме «Черный лебедь» (напомним, во время съемок она весила всего 43 килограмма!), оказывается, обожает стоять у плиты. В Инстаграме Натали чуть ли не каждый день публикует видеоролики с рецептами: то она печет печенье, то сушит сухарики, то готовит винегрет. Нарезая свеклу, Портман припомнила забавный случай из своей кинокарьеры.

- В моем первом фильме, «Леоне», гример не хотела делать мне настоящий макияж, ведь мне было всего 11 лет. Поэтому она использовала свекольный сок в качестве помады и румян! – рассказала актриса.

natalieportman Натали Портман вспомнила, как в фильме "Леон" ей делали макияж свеклой.

К слову, Портман совсем не ест мясо. Натали в 8 лет стала строгой вегетарианкой после того, как увидела демонстрацию хирургического лазера на цыплёнке во время медицинской конференции с её отцом, известным врачом. Во время беременности в 2011 году актриса снова стала употреблять в пищу яйца и молочные продукты.

Еще одна знаменитость, забывшая на время карантина о диете – звезда «Аквамена» и «Ромового дневника» Эмбер Херд. Экс-супруга Джонни Деппа решила впервые в жизни испечь хлеб.

- Расширяю свои кухонные навыки. Первая буханка домашнего хлеба, которая обязательно скажется на моей талии, - пошутила актриса в Инстаграме, поделившись снимком собственноручно слепленной булочки.

amberheard Эмбер Херд печет хлебушек.

Налегает на мучное и певица Джанет Джексон. Причем младшая сестра Майкла Джексона подошла к процессу готовки крайне креативно. Вместе с двухлетним сыном Эйссой 53-летняя Джанет испекла блинчики, а потом нарезала их… в форме нот. Вот что значит настоящий музыкант! Результатом певица поделилась в Инстаграме.

janetjackson My baby requested morning brkfst and now he s asking for 2nds back in the kitchen I go

А вот Наталья Водянова, в отличие от звездных коллег, помнит о фигуре. И готовит полезные блюда (хотя блинчики Наташа тоже любит и умеет печь). Супермодель поставила к плите всех своих детей: в Инстаграме она показала, как 18-летний Лукас, 14-летняя Нева и 12-летний Виктор готовят зеленый рис. Пятилетний Максим и трехлетний Роман, видимо, остались за кадром. Дети модели вдохновенно творили на кухне - заметно, что процесс готовки доставляет им огромное удовольствие.