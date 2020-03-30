Печатные СМИ исключили из списка товаров первой необходимости: что это значит

Правительство России подготовило новый список непродовольственных товаров первой необходимости. То есть того, чем можно будет торговать на нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля. По сравнению с предыдущей версией этого списка оттуда пропали в том числе печатные СМИ. «Комсомольская правда» разбиралась, означает ли это, что по всей стране закроют газетные киоски.

В Москве, например, киоски «Пресса» закрывать не собирались, и по состоянию на понедельник 30 марта, большинство из них работает. Но в регионах ситуация иная: остановить работу ларьков решили в Санкт-Петербурге, Твери, Крыму, Благовещенске…

- Что касается столицы, тут все просто. Нестационарные торговые объекты (НТО), к которым по закону относятся киоски, ларьки и так далее, принадлежат городу. Тут за любое нарушение может быть просто расторгнуть договор, - сказал в разговоре с «КП» руководитель комиссии «Опоры России» по мелкорозничной, нестационарной и ярморочной торговле Владлен Максимов.

Во многих крупных городах страны, в том же Санкт-Петербурге, ситуация аналогичная: как власти скажут, так и будет.

Но у ларьков есть одна возможность. Дело в том, что в распоряжении правительства сказано, что если магазин или ларек торгую хотя бы одним товаром из списка жизненно необходимых, то может с чистой совестью продавать и весь остальной свой ассортимент.

- Но есть такое понятие как товарное соседство. Если у тебя палатка под мороженое, ты же не поставишь туда средства для обеззараживания рук. К рыбе нельзя положить кусок мыла. К тому же ограничена специализация НТО. Если это газетный киоск, продавать мороженое он не может.

Конкретные списки того, чем можно торговать в газетных киосках, а чем в билетных лавках, определяют опять же региональные власти. Очевидно, им же предстоит сейчас в срочном порядке решать судьбу газетных киосков.

- В принципе киоски «Пресса» могут выложить на прилавок какие-нибудь влажные салфетки и спокойно торговать дальше газетами и журналами. Но нужно понимать, что, если региональные власти зададутся целью закрыть НТО, они это сделают. Достаточно подправить соответствующие постановления, делается это очень быстро, - уверен Владлен Максимов. – Насколько я понимаю, пересмотр непродовольственных товаров первой необходимости вызван сообщениями из регионов, где фактически весь потребрынок продолжал работать. Вот и вычеркнули целый ряд товаров и, на мой взгляд, переборщили. Например, из списка пропала кассовая лента. А как магазин должен работать, если он не в силах выдать покупателю чек?

Собственно, и федеральное правительство многое оставляет на откуп местным властям: они вправе расширить перечень товаров первой необходимости. Возможно, кто-то и решится включить в него газеты и журналы. Конечно, купить их можно и в продуктовых супермаркетах, но они для многих расположены дальше чем те же киоски. А раз нужно минимизировать передвижения по улице, может, лучше дать людям возможность не ходить долго за свежими новостями? Тем более в группе риска по коронавирусу в первую очередь люди преклонного возраста. А они привыкли доверять печатному слову. Где же, как ни на газетных страницах им искать достоверную информацию?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Степашин: Если мы отобьём людей от печатных изданий... Мы что, хотим, чтобы они совсем отупели?

Экс-премьер, президент Российского книжного Союза - о реалиях карантина - в беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым (подробнее)