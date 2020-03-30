2020-03-30T17:09:08+03:00
Спорт

Дмитрий Сычев вышел на замену трансляциям на канале «Матч-Премьер»

Экс-нападающий сборной России будет задавать неудобные вопросы своим бывшим коллегам
Константин ИВАНОВ
Поделиться:
Дмитрий Сычев будет задавать неудобные вопросы своим бывшим коллегамДмитрий Сычев будет задавать неудобные вопросы своим бывшим коллегамФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Холдинг «Матч!» ищет, чем в отсутствие спортивных турниров и их трансляций удержать внимание зрителей, и привлек бывшего игрока сборной России Дмитрия Сычева. Экс-футболист в паре комментатором «Матч-ТВ» Денисом Казанским организовали отлично зарекомендовавшее себя на YouTube шоу. И теперь оно превратилось в программу «Сычев подкаст и Денис Казанский» на канале «Матч Премьер». Первый выпуск выйдет в эфир 31 марта в 21:05 по московскому времени.

«Сычев подкаст и Денис Казанский» - это шоу-интервью. Футболист и комментатор заманивают в гости действующего или бывшего игрока, и терзают его самыми неудобными вопросами. Запрещенных тем нет, отказаться отвечать нельзя, и поэтому герои программы раскрываются перед зрителями с новой стороны.

Гостем первой программы станет простой парень из Кингисеппа Александр Кержаков. Лучший бомбардир в истории российского футбола готов рассказать истории о жизни в интернате, торговле открытками Эрмитажа в Финляндии, поездках за сгущенкой и воспитании улицей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Банк России приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке
В Москве до 14 апреля введен режим самоизоляции
Коронавирус в Грузии: в стране объявили карантин и комендантский час
Губернатор Ульяновской области подписал указ о самоизоляции
«Яндекс» разработал индекс самоизоляции
В Вологодской области вводится режим полной самоизоляции
Володин: Карантин обязан соблюдать каждый - от рабочего до министра
Иван Белозерцев: «Карантин - это не каникулы»
В первый день самоизоляции в Москве исчезли пробки
В Подмосковье еще четыре пациента вылечились от коронавируса
Госдума 31 марта рассмотрит законопроекты о поддержке граждан и бизнеса в период пандемии коронавируса
Путин: Нам удалось предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом на прошлой неделе
Путин поручил предусмотреть гибкий график работы для сотрудников на непрерывных производствах
Путин сообщил, что по товарам жизненной необходимости уже создан необходимый запас