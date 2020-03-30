Дмитрий Сычев вышел на замену трансляциям на канале «Матч-Премьер»

Холдинг «Матч!» ищет, чем в отсутствие спортивных турниров и их трансляций удержать внимание зрителей, и привлек бывшего игрока сборной России Дмитрия Сычева. Экс-футболист в паре комментатором «Матч-ТВ» Денисом Казанским организовали отлично зарекомендовавшее себя на YouTube шоу. И теперь оно превратилось в программу «Сычев подкаст и Денис Казанский» на канале «Матч Премьер». Первый выпуск выйдет в эфир 31 марта в 21:05 по московскому времени.

«Сычев подкаст и Денис Казанский» - это шоу-интервью. Футболист и комментатор заманивают в гости действующего или бывшего игрока, и терзают его самыми неудобными вопросами. Запрещенных тем нет, отказаться отвечать нельзя, и поэтому герои программы раскрываются перед зрителями с новой стороны.

Гостем первой программы станет простой парень из Кингисеппа Александр Кержаков. Лучший бомбардир в истории российского футбола готов рассказать истории о жизни в интернате, торговле открытками Эрмитажа в Финляндии, поездках за сгущенкой и воспитании улицей.