2020-03-30T17:28:50+03:00
Общество

Отели в Москве не закрыли: заполняемость 3-7%, остались только командировочные

Кому еще нужны гостиничные номера и как владельцы бизнеса выживают в режиме самоизоляции
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Отели в Москве не закрыли: заполняемость 3-7%, остались только командировочныеОтели в Москве не закрыли: заполняемость 3-7%, остались только командировочныеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В столице из-за увеличения количества заболевших коронавирусом закрыли практически все: торговые центры, театры, бассейны, рестораны, парки. Но все еще работают гостиницы и отели. «КП» пообщалась с отельерами, которые пытаются выживать в непростое время, когда всех отправили на самоизоляцию.

Массовая отмена бронирования в отелях

Отели в Москве последние две недели живут довольно напряженно – количество постояльцев уменьшается, а с введением самоизоляции – сплошная отмена бронирования номеров. Хотя сами гостиницы, хостелы пытаются еще работать.

- Слышал, что в Ростове-на-Дону по указу губернатора все отели закрылись еще до 28 марта. Но мы еще работаем, прямого запрета в Москве нет. Но загрузка мизерная – по два-три человека в отелях. Оно и понятно, что сейчас нет туристов не только из других стран, но и даже из России. Понятно, что самоизоляция. Во время Чемпионата мира по футболу, городских фестивалей мы были очень востребованы, нашу услуги были нужны. А сейчас остались за бортом, - рассказывает «КП» Роман Сабиржанов, руководитель управляющей компании HotConsulting.

В общественной организации «Союз отельеров» говорят, что в столице закрылось уже около 100 отелей. Это маленькие предприятий, номерной фонд там от 10 до 30. Это малый бизнес, оборот в месяц около 2 млн рублей. Но и эти деньги владельцы теряют. Постояльцев практически нет, а платить за коммунальные услуги, аренду помещений, сотрудникам – нужно.

- Как вы работали последнюю неделю? – интересуюсь.

- До вчерашнего дня хоть какая-то загрузка была, сейчас введен режим самоизоляции. Упала загрузка до 10, а то и меньше процентов. Теперь у нас даже нет тех, кто решил самоизолироваться от семьи на месяц-два – менеджеры, программисты, которые продолжают выезжать в офисы, контактируют с многими людьми, но опасаются возвращаться домой, чтобы не подвергать опасности своих родственников, старых родителей.

- А вы не боялись, что такие гости могут и, правда, принести инфекцию?

- Мы действовали согласно правилам: измеряли температуру при входе. Если признаков ОРВИ не было, то пускали.

- Кто еще продолжал пользоваться отелями?

- Командировочные. Или те, кто вынужденно «застрял» в Москве, но таких единицы.

Больше всего сейчас отельеров волнует то, что им нужно платить зарплату сотрудников (а денег уже нет), а занчит их придется всех уволить.

- Массовая отмена бронирования, приходится возвращать деньги. Мы, как бизнес страдаем сильно, то 100% заполняемость, то 0%. Невозможно прогнозировать, как поступать дальше? И люди у нас спрашивают: как там, опасно в Москве? С одной стороны мы говорим так, как звучит в постановлениях правительства, с другой стороны – не хочется нагнетать и говорить, чтобы не приезжали, - рассказывает Александр, управляющий Хостел Лен Инн Москва.

- А кто ваши постояльцы? Кто еще жил неделю-две назад? – спрашиваю.

- У нас два хостела: на Тульской и на Текстильщиках. Это и начальники складов с предприятия «Рено», и верующие люди. Как правило, они жили долго – несколько месяцев. А сейчас у нас в хостелах по три-четыре человека.

Смогут ли вообще после всей этой истории открыться небольшие хостелы и гостиницы? Пока ответить не может никто.

- Очень хотелось бы малым отелям и гостиницам поддержки от государства. В частности, компенсации арендной платы, заморозки кредитов и налоговых платежей, получения беспроцентного кредита поддержки в размере 10% от годового оборота, - говорят в общественной организации «Союз отельеров».

Крупные гостиницы делают скидки

Туристов не ждут и крупные гостиницы, но предлагают услугу «дом вдали от дома» и небольшие скидки – около 25%.

- Мы продолжаем работать. Сейчас у нас за номер без завтрака акция от семи дней по 1400 рублей в сутки, хотя раньше за такой же номер просили почти 3000-4000 рублей, - рассказывают в гостинице «Космос» на ВДНХ.

- А люди в гостинице вообще есть? – спрашиваю.

- Да. Не так, как раньше, но это и не два человека. Люди в основном наши – русские. Мы продолжаем измерять температуру, проводим дезинфекцию. Не работают фитнес-центр, ресторан. Но завтраки в номера приносим, хотя и в усеченном варианте.

В гостинице «Измайлово» сделали скидки 10%. Продолжают принимать постояльцев гостиницы «Radisson Collection, Moscow» (гостиница «Украина») и «Рэддисон Славянская».

- Гостиницы Рэддисон работают, но по 5 апреля приостановили работу бассейны, фитнес и СПА-центры, бутики и рестораны, включая лобби-бар отелей, - рассказали в компании «Киевская площадь».

КСТАТИ

А как в Подмосковье?

В области тоже не было никаких указов закрываться. Однако санатории и удаленные от городов отели приняли решение сами уйти на вынужденные каникулы, чтобы хотя бы сэкономить на коммунальных платежах.

Отели в Сергиевом Посаде все еще работают. Место всегда было туристическим, но сейчас людям не до развлечений, еще и ввели ограничения – домашний режим самоизоляции. Из-за 15 км удаленности от города и спортивной направленности закрылся парк-отель «Пересвет».

- За последнюю неделю загрузка упала на 80%. Приезжали только командировочные, которым нужно было по работе быстро завершить дела. Гостей, как таковых, которые посещали объекты, не было. На апрель у нас будет, вероятно, вообще 5% загрузка, - Екатерина Коровина, владелец гостиницы «Владимирская» в Сергиевом Посаде.

- Сколько у вас сейчас человек? – спрашиваю.

- Два человека. Мы сейчас обращаемся к властям, нам нужна поддержка. И освобождение от всех налогов не с 1 мая, а раньше. И где-то на полгода, потому что мы не понимаем, когда люди снова вернутся. И какие-то отсрочки по ЖКХ.

- Сколько вы уже потеряли прибыли?

- Где-то 70%. Пока никаких распоряжений по нашей работе нет. С 1 апреля отпускаю сотрудников и буду работать одна. Постояльцы до завтра, а потом вообще до 6 апреля никого. Но мы готовы и на скидки 50%, они у нас такие уже с 15 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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