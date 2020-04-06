2020-04-06T18:16:06+03:00
Общество

Рука помощи. Как организации и фонды помогают врачам в эпоху пандемии

Кафе, гостиницы, крупные компании - многие проявляют заботу не только о своих сотрудниках, но и помогают врачам
Поделиться:
Больницы мобилизованы, каждый день новые случаи требуют неотрывного внимания врачей.Больницы мобилизованы, каждый день новые случаи требуют неотрывного внимания врачей.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Борьба с коронавирусом продолжается: почти 1,3 млн заражённых COVID-19 в мире и более 6 тысяч в России – таковы цифры на сегодняшний день. Больницы мобилизованы, каждый день новые случаи требуют неотрывного внимания врачей. Многочасовые смены, нехватка средств индивидуальной защиты, тяжёлая и опасная работа среди заражённых – труд медработников заслуживает уважения и восхищения. По всей стране фонды, предприниматели и граждане стараются поддержать медиков всеми возможными способами.

Ощутимой проблемой стал дефицит масок, перчаток и защитных костюмов. Врачи Покровской больницы в Санкт-Петербурге даже записали коллективное видеообращение с просьбой о помощи, отметив, что не представляют, как работать в таких условиях. Сборы средств на покупку защитных изделий для врачей открыли благотворительные фонды «Правмир», «Созидание», «Предание», «Живой» и другие.

Свои номера для проживания предоставил гостиничный фонд «Сафмар». В отелях «Mariott Тверская», «Националь» и «Hilton Ленинградская» развернутся госпитали, а также будут размещены на карантин люди из зоны риска или штатные сотрудники, вынужденные работать круглосуточно. Предложила свои ресурсы и московская гостиница «Катерина Сити» – там можно разместиться медикам, которые работают с зараженными пациентами и не хотят подвергать риску свои семьи. Поддерживают такую инициативу и регионы России, например, в Иркутске бесплатные номера и трансфер выделила для медиков гостиница «Русь».

Рестораны и кафе по всей стране начали программу бесплатных обедов для врачей и сотрудников скорой помощи. Так, сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» и «Макдональдс» бесплатно предлагают медработникам подкрепиться, а японский ресторан «Тануки» направляет горячие обеды и ужины в больницы, куда принимают пациентов с подозрением на коронавирус.

Многочасовые смены, нехватка средств индивидуальной защиты, тяжёлая и опасная работа среди заражённых – труд медработников заслуживает уважения и восхищения. Фото: Андрей АБРАМОВ

Многочасовые смены, нехватка средств индивидуальной защиты, тяжёлая и опасная работа среди заражённых – труд медработников заслуживает уважения и восхищения.Фото: Андрей АБРАМОВ

В Санкт-Петербурге владельцы кафе Atlas Bistro запустили акцию #доверьтесьнашимрукам, к которой присоединились многие петербургские сети, и теперь несколько сотен обедов безвозмездно доставляются в больницы города.

В Москве эпицентром событий стала инфекционная больница ГКБ №40 в посёлке Коммунарка. Туда, а также в другие больницы, принимающие пациентов, направляют свою помощь многие организации столицы.

Компания «Норникель», помимо ощутимой финансовой поддержки больниц в регионах присутствия (Мурманская область, Забайкалье, Красноярский край), выделила помощь и больнице в Коммунарке, кроме того, компания помогает обеспечить местных врачей горячими обедами. Компания «Данон» приняла решение поставить молочную продукцию, а также специализированное зондовое лечебное питание для реанимационных пациентов.

Врачей из НИИ им. Склифосовского бесплатно будут возить таксисты из компании «Ситимобил». «Яндекс.Такси» запустил проект «Помощь рядом»: компания поможет с перевозкой медработников в столице и в Казани, а вскоре проект заработает и в других регионах. Автомобильный бренд «Ауди» также предложил свой автопарк для нужд врачей Коммунарки.

Среди предпринимателей оказалось немало тех, кто осознаёт свою социальную ответственность. Пандемия коронавируса нас сплотила: поддержка от бизнеса, посильная помощь фондам и благотворительные акции ежедневно помогают врачам спасать жизни.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Штраф за незаконную торговлю масками озвучили в правительстве
Медики ФМБА разработали схему лечения тяжелой коронавирусной пневмонии
Кабмин утвердил меры для устойчивого развития экономики
В случае ЧС больницы могут назначать лекарства не по инструкции для изучения их эффективности
Мишустин: в российских магазинах нет перебоев с продуктами питания
Минпросвещения опубликовало новое расписание ЕГЭ
В российской тюремной системе зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Аппараты ИВЛ и тесты на COVID-19 будут ввозиться в Россию беспошлинно
Более 22,6 млн россиян смотрели второе обращение Путина по ситуации с коронавирусом
В Минтруде рассказли о выплатах на детей от трех до семи лет
США объявили террористической организацией «Русское имперское движение»
Глава Минздрава уверен в естественном происхождении коронавируса
Росгидромет: пожар рядом с Чернобыльской АЭС не влияет на качество воздуха в России
Песков рассказал о тестировании Трутнева и Козлова на коронавирус перед встречей с Путиным
В Подмосковье еще 8 человек выздоровели после коронавируса
"Пока только нарастает": Вирусолог рассказал, когда наступит пик коронавируса в России