Рука помощи. Как организации и фонды помогают врачам в эпоху пандемии

Борьба с коронавирусом продолжается: почти 1,3 млн заражённых COVID-19 в мире и более 6 тысяч в России – таковы цифры на сегодняшний день. Больницы мобилизованы, каждый день новые случаи требуют неотрывного внимания врачей. Многочасовые смены, нехватка средств индивидуальной защиты, тяжёлая и опасная работа среди заражённых – труд медработников заслуживает уважения и восхищения. По всей стране фонды, предприниматели и граждане стараются поддержать медиков всеми возможными способами.

Ощутимой проблемой стал дефицит масок, перчаток и защитных костюмов. Врачи Покровской больницы в Санкт-Петербурге даже записали коллективное видеообращение с просьбой о помощи, отметив, что не представляют, как работать в таких условиях. Сборы средств на покупку защитных изделий для врачей открыли благотворительные фонды «Правмир», «Созидание», «Предание», «Живой» и другие.

Свои номера для проживания предоставил гостиничный фонд «Сафмар». В отелях «Mariott Тверская», «Националь» и «Hilton Ленинградская» развернутся госпитали, а также будут размещены на карантин люди из зоны риска или штатные сотрудники, вынужденные работать круглосуточно. Предложила свои ресурсы и московская гостиница «Катерина Сити» – там можно разместиться медикам, которые работают с зараженными пациентами и не хотят подвергать риску свои семьи. Поддерживают такую инициативу и регионы России, например, в Иркутске бесплатные номера и трансфер выделила для медиков гостиница «Русь».

Рестораны и кафе по всей стране начали программу бесплатных обедов для врачей и сотрудников скорой помощи. Так, сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» и «Макдональдс» бесплатно предлагают медработникам подкрепиться, а японский ресторан «Тануки» направляет горячие обеды и ужины в больницы, куда принимают пациентов с подозрением на коронавирус.

Многочасовые смены, нехватка средств индивидуальной защиты, тяжёлая и опасная работа среди заражённых – труд медработников заслуживает уважения и восхищения.Фото: Андрей АБРАМОВ

В Санкт-Петербурге владельцы кафе Atlas Bistro запустили акцию #доверьтесьнашимрукам, к которой присоединились многие петербургские сети, и теперь несколько сотен обедов безвозмездно доставляются в больницы города.

В Москве эпицентром событий стала инфекционная больница ГКБ №40 в посёлке Коммунарка. Туда, а также в другие больницы, принимающие пациентов, направляют свою помощь многие организации столицы.

Компания «Норникель», помимо ощутимой финансовой поддержки больниц в регионах присутствия (Мурманская область, Забайкалье, Красноярский край), выделила помощь и больнице в Коммунарке, кроме того, компания помогает обеспечить местных врачей горячими обедами. Компания «Данон» приняла решение поставить молочную продукцию, а также специализированное зондовое лечебное питание для реанимационных пациентов.

Врачей из НИИ им. Склифосовского бесплатно будут возить таксисты из компании «Ситимобил». «Яндекс.Такси» запустил проект «Помощь рядом»: компания поможет с перевозкой медработников в столице и в Казани, а вскоре проект заработает и в других регионах. Автомобильный бренд «Ауди» также предложил свой автопарк для нужд врачей Коммунарки.

Среди предпринимателей оказалось немало тех, кто осознаёт свою социальную ответственность. Пандемия коронавируса нас сплотила: поддержка от бизнеса, посильная помощь фондам и благотворительные акции ежедневно помогают врачам спасать жизни.