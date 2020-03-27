"Я в принципе уже 6 лет на карантине": секс-символ российского ТВ Юлия Бордовских показывает, как остаться подтянутой в 50

Юлия Бордовских по праву считалась одной из самых сексуальных девушек начала "нулевых". Популярная телеведущая не стеснялась сниматься для мужских журналов, а в 2001 году украсила обложку Playboy. Эта фотосессия стала по-настоящему культовой. Пожалуй, до Бордовских ни одна россиянка не решалась на столь смелую съемку. Личная жизнь блондинки била ключом. Она была замужем дважды и родила двух чудесных детей. Вот уже шесть лет Бордовских живет в США.

Юлия Бордовских круто изменила свою жизнь несколько лет назад. Она оставила успешную карьеру телеведущей и переехала из Москвы в Америку. По сей день российский секс-символ носит супер-мини и микро-шорты. 50-летняя блондинка может похвастаться безупречной фигурой. Ее подтянутому телу позавидуют и 20-летние.

bordeaux_yulia Я записала несколько видео-комплексов домашних упражнений, дыхательные практики и даже медитацию, все, чтобы здорово обнулить вашу жизнь и позаботиться о себе

Юлия занимается производством продуктов из суперфудов - нового поколения витаминов, а также учится на health-коуча - человека, который указывает путь к здоровому образу жизни. Выглядит Бордовских просто великолепно и на жизнь ничуть не жалуется.

"У меня прекрасная жизнь! Я живу между Майами и Нью-Йорком. В Майами мой сын Федор (ему 11) ходит в школу, а в Нью-Йорке дочь Маруся учится на фотографа. Ей уже 20 лет. Летом живу в Юрмале, езжу в Москву и Европу", - признается красавица.

bordeaux_yulia Мы явно выйдем из карантина другими людьми...

Конечно, сейчас, как и многие, Юлия соблюдает карантин из-за пандемии коронавируса. Но вынужденное затворничество ее ничуть не пугает. Напротив, у знаменитости появилось больше свободного времени делиться с поклонниками секретами красоты. Юлия показывает, как остаться подтянутой в 50.

"Мы явно выйдем из карантина другими людьми... Теперь это уже очевидно... Начнем ценить то, что принимали как должное, искренне любить тех, кто рядом и заниматься тем, что нравится, а не тем, что нравится другим. Я в принципе уже шесть лет на карантине... Уехала в другую страну, чтобы сделать паузу и многое поменять", - обратилась она к фолловерам.

bordeaux_yulia Все парки и пляжи Miami Beach закрыты. Рестораны работают только на заказ еды. Время посидеть дом, обнять родных, посмотреть на свою жизнь новым взглядом. Почистить - мысли, тело, дом, душу... Помолчать. Подышать. Остановиться...

После чего по многочисленным просьбам поклонников продемонстрировала несколько упражнений. "Работаем над красивыми ногами и упругими ягодицами! Разминка. Бег на месте. Наклоны. Приседания. Мах ногами. Отведение прямой ноги назад. Наклоны в сторону с резинкой...", - кажется, уже читая это, можно устать.

bordeaux_yulia В сложившейся ситуации домашнего ареста неизменным остатся одно - наша серия совместных прямых эфиров

Бордовских же в темпе показывает, как правильно выполнять каждое движение. И тут же советует: "Не забывайте пить воду, подбирайте такие резинки, чтобы чувствовать посильную нагрузку. То есть должно быть тяжело, но выполнимо".

bordeaux_yulia Как же дороги те моменты, когда мы с Марусей вместе!

Кстати, недавно стало известно, что сердце 50-летней красавицы свободно. Знаменитость развелась со вторым мужем, бизнесменом Алексеем Кравцовым, с которым прожила 12 лет. Впрочем, несмотря на развод, пара поддерживает теплые отношения. В браке с Кравцовым Юля родила сына Федора. А от первого мужа у нее есть дочь Маруся. Девушка очень похожа на свою звездную маму и выросла настоящей красавицей.