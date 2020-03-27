2020-03-27T00:07:14+03:00
Политика

Виктор Золотов: Росгвардии исполнилось 209 лет.

Директор Росгвардии поздравил военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал и ветеранов ведомства с профессиональным праздником
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Фото: РосгвардияФото: Росгвардия
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- За 209 лет своего существования войска принимали участие во всех значимых событиях истории Российского государства. Навечно вписаны в героическую летопись подвиги солдат правопорядка, сражавшихся на полях Отечественной войны 1812 года и на фронтах Великой

Отечественной войны, гасивших пламя межнациональных конфликтов на территории постсоветского пространства, защищавших конституционный порядок и государственность новой России, - обратился Виктор Золотов со словами поздравления к подчиненным и ветеранам в День войск национальной гвардии Российской Федерации (отмечается 27 марта).

Глава ведомства поблагодарил всех за честный и самоотверженный труд, стойкость духа и верность избранной профессии.

Фото: Росгвардия

Фото: Росгвардия

- Уверен, что войска национальной гвардии продолжат свое уверенное развитие, оставаясь надежной опорой государства в деле обеспечения правопорядка и безопасности, - подчеркнул в своем выступлении генерал армии.

Напомним, решение о создании Федеральной службы войск национальной гвардии России, которое было принято в апреле 2016 года, стало очередным шагом, позволившим консолидировать усилия на самых важных направлениях обеспечения государственной и общественной безопасности, прав и свобод граждан страны.

Для выполнения задач и обеспечения деятельности Росгвардии сформированы 8 округов войск национальной гвардии РФ, 83 территориальных органа по субъектам России. Войска охраняют специальные грузы, важные государственные, режимные объекты и объекты, подлежащие обязательной охране, осуществляют государственный контроль за соблюдением законодательства в области оборота оружия (у 4 миллионов граждан России на руках 6,6 миллионов стволов) и частной охранной деятельности, а также за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, участвуют в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности и борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Со всеми поставленными задачами росгвардейцы справляются успешно.

Об этом красноречиво говорят результаты работы ведомства в минувшем году: в 2019 году военнослужащие и сотрудники Росгвардии приняли участие в обеспечении безопасности гостей и участников 47 спортивных и иных официальных международных мероприятий, предотвратили хищение материальных средств с охраняемых объектов на сумму превышающую 25 миллионов рублей, выявили 100 фактов браконьерства, выявили 60 лиц и 9 транспортных средств, находившихся в розыске, за различные нарушения лишили лицензий на оружие 50 тысяч граждан.

Фото: Росгвардия

Фото: Росгвардия

СПРАВКА "КП"

27 марта отмечается День войск национальной гвардии России. В этот день в 1811 году указом императора Александра I были сформированы воинские батальоны внутренней стражи — прообраз современной Росгвардии.

Инициатором создания войск правопорядка и первым командующим стал участник Итальянского и Швейцарского походов Суворова, Отечественной войны 1812 года генерал от инфантерии Евграф Федотович Комаровский.

За свою более чем двухвековую историю войска вписали немало ярких страниц в героическую летопись Отечества. Менялись наименования и организационно- штатная структура войск, функции и задачи, но неизменными всегда оставались верность долгу, мужество и самоотверженность воинов.

306 представителей войск правопорядка удостоены Золотой Звезды Героя Советского Союза, 172 военнослужащих и сотрудника стали Героями России. Сегодня правопреемниками этих традиций являются военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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