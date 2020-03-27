2020-03-27T10:41:43+03:00
Спорт

Кокорин снова в цене. «Локомотив» начинает торг за футболиста

Форвард только в сентябре вышел из тюрьмы, а сейчас может получить трехлетний контракт на 9 млн евро
Константин ИВАНОВ
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Александр Кокорин сейчас принадлежит «Зениту», и отдан в аренду в «Сочи» против своей волиАлександр Кокорин сейчас принадлежит «Зениту», и отдан в аренду в «Сочи» против своей волиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Даже когда стадионы под замком, а игроки на карантинах, деловая футбольная жизнь не умирает. В центре нее опять Александр Кокорин. В российском футболе обсуждают его возможный переход в «Локомотив». Московский клуб якобы предлагает освободившемуся в сентябре из колонии футболисту трехлетний контракт с зарплатой 3 млн евро в год. Но все ли чисто с этим возможным трансфером?

Насколько это реально?

Александр Кокорин, как известно, сейчас принадлежит «Зениту», и отдан в аренду в «Сочи» против своей воли. Но летом контракт форварда с питерским клубом истекает, и футболист сам сможет решать в каком клубе ему играть.

Варианты продолжения карьеры следующие:

- Заключить новый контракт с «Зенитом». Но Кокорин обижен на клуб – его оттуда фактически выгнали в аренду в «Сочи».

- Остаться в «Сочи». Но это провинциальный клуб, он не соответствует амбициям 29-летнего нападающего.

- Уехать заграницу. Им интересуются клубы второго ряда – «Лацио», «Вальядолид», «Фортуна», «Марсель». Но там у него точно не будет такой зарплаты.

- «Локомотив» или другой столичный клуб. Самый реальный вариант. Только у «Локомотива» и «Динамо» есть деньги и амбиции для Кокорина.

Зачем это «Локомотиву»?

У клуба в условиях жесткого финансового контроля со стороны УЕФА нет денег на покупку игроков. А вот «подбирать» свободных агентов – это хороший путь. «Локомотив» вынужден бы отпустить заскучавшего Смолова в аренду в Испанию, и если упустит его совсем, нужен будет кто-то на замену. Не забываем и про лимит на легионеров в РПЛ. Так что Кокорин, кстати воспитанник «Локомотива», - отличный вариант. После тюрьмы он доказал, что не растерял форму: 3 гола в 4 матчах за «Сочи» это подтверждают.

Зарплата 3 млн евро в год – не слишком ли?

Сумма выглядит завышенной. За эпидемией коронавируса придет экономический кризис и в его условиях три года подряд платить по 3 млн евро игроку, которому уже сейчас 29 лет – роскошь. Но возможно, появившиеся суммы вброшены специально для начала торга, чтобы у сторон было понимание вокруг какой отметки рассматриваются предложения.

Что может помешать переходу?

С Кокориным никогда ни в чем нельзя быть уверенным. Вокруг него много факторов. Это сделке могут помешать:

- «Зенит». Там могут понять, что такой форвард нужен им самим, и включиться в торг. На рынке говорят, что весь вброс с возможным уходом Кокорина в «Локомотив» - сделан прежде всего для того, чтобы взбодрить «Зенит» и заставить клуб преступить к переговорам.

- «Сочи». Его владелец Бориса Ротенберг мечтал сохранить Кокорина.

- «Таинственные недоброжелатели» Кокорина во власти. Ведь по почти общепринятой версии в «Зените» бывшему заключенному запретили играть после «звонка сверху». Почему такой же звонок не может раздаться в РЖД?

Но здорово, что российский футбол перестал жить одними новостями про коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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