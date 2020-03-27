2020-03-27T10:29:50+03:00
Звезды

Александр Васильев: «Я не бросал Барановскую у алтаря»

Историк моды рассказал, почему пока не женится на своей соведущей по «Модному приговору»
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Александр невольно сам спровоцировал интерес к этой темеАлександр невольно сам спровоцировал интерес к этой темеФото: Instagram.com
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Слухи о романе Александра Васильева с Юлией Барановской гуляют давно. Александр невольно сам спровоцировал интерес к этой теме – где-то публично поцеловал свою коллегу в щеку и признался ей в любви. И потом только изумлялся, сколько прекрасных вещей о себе он узнал. Некоторые источники даже сообщали о беременности Юлии Барановской от пылкого историка моды. Поэтому сайт kp.ru спросил напрямую.

- Александр, вы еще не женились на Юлии?

- Еще нет, хотя об этом много писали. Читать было забавно, особенно, когда один сайт сообщил, что я бросил Барановскую у алтаря, когда она была на 12-м (!) месяце беременности. После этого мне приписывали еще роман с Надей… Ой, не могу вспомнить ее фамилию. Нет, не Бабкина. Так что я уже привык …

Кроме романа с Барановской, Александру Васильеву приписывали роман с Надеждой Скулкиной. Скорее всего, именно ее фамилию он так и не смог вспомнить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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