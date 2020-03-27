Курьерские сервисы Почты России стали доступнее

В обстановке повышенной эпидемиологической опасности многие крупные российские компании, услугами которых пользуются десятки тысяч россиян, уже перестраивают свою работу, предлагая своим клиентам дистанционные сервисы. В частности, Почта России вводит новые условия доставки посылок на дом и значительно снижает стоимость этой услуги.

Раньше почтальон мог принести на дом только международные мелкие пакеты весом до 2,5 килограмма, а курьеры доставляли лишь экспресс-почту и коммерческие посылки. Теперь почтальоны и курьеры Почты России могут доставить клиентам на дом мелкие пакеты и все виды посылок весом до 31 кг. При этом стоимость курьерской доставки из отделения до дома клиента снижена со 199 до 100 рублей. Оформить ее можно как в мобильном приложении, так и на сайте Почты России.

На сайте Почты России достаточно ввести адрес, дату и время вызова курьера, свои имя, фамилию и номер телефона для контакта, а также оставить в комментарии прочую необходимую информацию для службы доставки. Точно так же в мобильном приложении Почты России можно выбрать раздел Курьер справа внизу и ввести там те же нужные данные. Доставку можно оплатить банковской картой онлайн или через мобильный терминал у почтальона или курьера.

Для отправки EMS-отправлений клиентам тоже необязательно выходить из дома. В мобильном приложении и на сайте можно вызвать курьера, который по приезду оформит отправку и примет оплату.

Почта России предлагает клиентам по возможности минимизировать посещения отделений почтовой связиФото: Мария ЛЕНЦ

В сложившейся эпидемиологической обстановке федеральный почтовый оператор предлагает клиентам по возможности минимизировать посещения отделений почтовой связи и дистанционно пользоваться электронными сервисами. В цифровом портфеле Почты России такие услуги, как оформление подписки на периодические издания, оплата ЖКХ и услуг связи, пересылка и получение заказных писем, перевод денежных средств с доставкой на дом.

Что касается тех же посылок, то их можно оформить и оплатить на сайте или в мобильном приложении. И примут ее тогда в отделении без очереди. А если вы зарегистрируетесь онлайн по адресу, где доступна услуга простой электронной подписи, то вам не нужно будет каждый раз заполнять бумажные формуляры и предъявлять паспорт. Оформивший этот сервис клиент сможет получить посылку, показав сотруднику почтового отделения смс или push-уведомление в мобильном приложении.

Таким образом, компания сохраняет доступность почтовых услуг и других важных сервисов для клиентов на всей территории России. Для справки - в региональную сеть Почты России включены 42 тысячи отделений почтовой связи по всей стране.

Цифровые услуги, безусловно, делают нашу жизнь комфортнее. А в таких непредвиденных ситуациях, как вспышка коронавируса, они помогают нам обезопасить себя от неприятных неожиданностей.