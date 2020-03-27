Перед бизнесом встает проблема неплатежей

До недавнего времени ситуация менялась в лучшую сторону. Издание привело в пример данные системы «СПАРК-Интерфакс»: в прошлом году «плохих плательщиков», с просрочкой дольше 90 дней стало меньше (5,2% против 5,9% в 2018).

По данным «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году сильнее всего платежная дисциплина повысилась в сегменте малого бизнеса, где доля компаний, не допускающих просрочку, выросла на 4,3 процентных пункта до 72,1%. А тех, у кого она превышала 90 дней, стало меньше. Добросовестных плательщиков стало больше в сегменте среднего бизнеса (на 3,8 процентных пункта, 76,3% по итогам года) и в сегменте крупного бизнеса – (увеличение на 1,7 процентных пункта до 75%).

Но, как считают эксперты из разных сфер бизнеса, ожидается ухудшение, связанное со снижением деловой активности и выручки компаний в условиях коронавирусного карантина и падения цен на нефть.

Генеральный директор Coface Россия Василий Чекулаев рассказал Интерфаксу, что первыми удар кризиса ощутят транспортный сектор и индустрия гостеприимства. Он предположил, что пострадает и розничная торговля, особенно сегмент бытовой техники и электроники. Схема типичная для кризисных периодов: обвал рубля-рост цен-снижение спроса.

-В ситуации высокой рыночной турбулентности и волатильности курса рубля уязвим не только малый и средний бизнес, но и крупный, -отметил в комментарии изданию Василий Чекулаев.

А обязательства по расчетам могут стать избирательными. Как сказал «Интерфаксу» управляющий партнер CreditEngineering и независимый эксперт в области кредитного менеджмента Андрей Сичка, когда в экономике нарастают негативные явления, бизнесмены все чаще практикуют принцип «приоритизации платежей», то есть, избирательном подходе клиентов к оплатам разным поставщикам. Эксперт отметил, что такое практиковалось в 2015 году, и развитие подобного явления вероятно и в нынешней ситуации. Значит, неплатежи могут затронуть и те сферы, которые меньше пострадали от кризиса, но также перешли в режим экономии.

- Пока нельзя дать точный прогноз или назвать какие-то конкретные цифры относительно увеличения частоты платежных дефолтов или ухудшения платежной дисциплины бизнеса. Учитывая специфику нашего сектора страхования (покрытие рисков неоплаты дебиторской задолженности - ИФ), мы ожидаем, что последствия текущего кризиса начнут проявляться для страховщиков в нашей сфере в конце второго квартала текущего года и в начале третьего, - сказал Интерфаксу Василий Чекулаев, -Дальнейшее изменение ситуации с платежами будет зависеть от сроков и масштабов вводимых в связи с пандемией ограничений, эффективности мер поддержки со стороны государства, конъюнктуры сырьевых рынков.

По словам руководителя проекта «Федресурс» Алексея Юхнина, сейчас государство планирует принять меры по поддержке отдельных отраслей, намерено стимулировать реструктуризацию долгов компаний и ввести временный мораторий на банкротства. Все эти меры должны сгладить неминуемый всплеск числа банкротства, большая часть которых будет отсрочена, а меньшая - не произойдет вовсе, при условии поддержки со стороны кредиторов. Эксперт дал прогноз, что ухудшение финансового положения предприятий может вылиться в их банкротство не ранее, чем через год-полтора.