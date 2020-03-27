США назначили награду за голову Мадуро - 15 миллионов долларов

Чудны дела Белого дома! В то время как весь мир борется с коронавирусом неугомонная администрация Дональда Трампа продолжать наступать на Венесуэлу. В четверг Вашингтон в очередной раз атаковал руководство Боливарианской Республики, причем "под прицелом" оказался сам глава государства Николас Мадуро. Генпрокурор США Уильям Барр обвинил его и еще нескольких лидеров страны в причастности к так называемому наркотерроризму.

Кроме Мадуро в список Барра попали председатель Национального учредительного собрания Дьосдадо Кабельо, бывший глава военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаль по кличке "Цыпленок" и отставной генерал Кливер Алкала Кордонес. Помимо этих "наркотеррористов" США обвинили еще двух руководителей страны - главу Верховного суда Майкела Морено подозревают в отмывании денег, а министра обороны Владимира Падрино Лопеса - в незаконном обороте наркотиков.

По словам Барра, "обвинение против Мадуро и других лиц исходит из наличия сговора с участием крайне опасной террористической организации, известной как "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК), а также попыток наводнить США кокаином". Сроки за подобные преступления солидные - от 10 лет за решеткой до пожизненного заключения.

Американские власти даже назначили награду "за голову" венесуэльского президента - 15 миллионов долларов, его бывших и нынешних соратников оценили меньше - по 10 миллионов за Кабельо, Карвахаля, Алкалу или вице-президента по экономике Тарека аль-Аиссами, который тоже находится в розыске. Таким образом, всю чавистскую верхушку пока готовы "приобрести" за 55 миллионов долларов.

Стоит отметить, что США давно обвиняют представителей левых властей Венесуэлы в незаконном обороте наркотиков. Речь идет о якобы имевших место с 1999 года случаях участия военных Боливарианской Республики в перевозке кокаина из соседней Колумбии в США, причем в этой схеме и были задействованы РВСК, контролирующие часть производства наркотика.

Что ж, в принципе ничего нового в политике Вашингтона в отношении Каракаса не произошло, не считая того, что американцы серьезно подняли ставки, выдвинув обвинения лично против Мадуро. Согласно логике генпрокурора, США должны использовать все способы, чтобы задержать действующего главу государства и судить его в самих Соединенных Штатах.

Сам Мадуро уже отверг все подозрения в свой адрес и сделал "ход конем". Прокуратура Венесуэлы начала расследования в отношении ставленника США самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо по обвинению в попытке государственного переворота.

Забавно, но еще одним фигурантом этого дела выступает тот самый генерал Алкала, которого ищут и американцы. Отставной военный возглавлял региональное командования в местных вооруженных силах, но в 2016 году убежал в Колумбию, где стал противником режима. По мнению чавистов, он готовил в лагерях на колумбийской территории наемников, которые должны были свергнуть Мадуро. Алкала уже дал несколько интервью латиноамериканским СМИ, в которых утверждает, что действительно готовил вооруженное восстание против Мадуро и искренне не понимает, почему США хотят его арестовать.

Похоже, что на фоне внешнеполитического затишья, вызванного пандемией коронавируса, США решили максимально обострить конфликт в Боливарианской Республике. Не исключено, что в случае продолжения давления на Каракас именно Гуайдо может поплатиться своей свободой. Раньше чависты держали оппозиционера на свободе из-за опасений спровоцировать новые санкции Вашингтона, однако если Белый дом пойдет ва-банк, то администрации Мадуро ничего не останется, кроме как самим "закрутить гайки" в отношении противников власти.