2020-03-27T13:25:16+03:00
Общество

Domestos обеспечит все школы Москвы универсальными чистящими средствами

В связи с обострением эпидемиологической ситуации в стране бренд расширяет следующий этап программы по борьбе за гигиену школьных туалетов
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На период карантина все средние общеобразовательные учреждения Москвы получат 40 тонн универсального чистящего средства на основе гипохлорита натрия для уборки помещений. Отгрузка началась 24 марта 2020 года.

Бренд продолжает программу “Терпеть нельзя учиться” и к концу года постарается повысить санитарно-гигиеническое состояние санузлов в более чем 800 российских школах. В течение 2020 года любая школа, состояние санузлов которой неудовлетворительно, может обратиться к бренду, оставив заявку на сайте domestos-schools.ru.

Директор по маркетингу бренда Анастасия Кнорре отмечает, что сейчас, когда повсеместно обсуждается необходимость соблюдать гигиену в общественных местах, а все школы страны ушли на карантин, программа бренда приобретает особое значение.

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