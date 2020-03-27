Domestos обеспечит все школы Москвы универсальными чистящими средствами

На период карантина все средние общеобразовательные учреждения Москвы получат 40 тонн универсального чистящего средства на основе гипохлорита натрия для уборки помещений. Отгрузка началась 24 марта 2020 года.

Бренд продолжает программу “Терпеть нельзя учиться” и к концу года постарается повысить санитарно-гигиеническое состояние санузлов в более чем 800 российских школах. В течение 2020 года любая школа, состояние санузлов которой неудовлетворительно, может обратиться к бренду, оставив заявку на сайте domestos-schools.ru.

Директор по маркетингу бренда Анастасия Кнорре отмечает, что сейчас, когда повсеместно обсуждается необходимость соблюдать гигиену в общественных местах, а все школы страны ушли на карантин, программа бренда приобретает особое значение.