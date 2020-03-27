Резко стало плохо: Лариса Гузеева ушла с "Давай поженимся!" из-за оскорблений и проклятий невесты

За 21 год своего существования передача "Давай поженимся!" видела разных героев и показывала телезрителям немало человеческих драм. Но никогда доселе не было такого, чтобы ведущие покидали шоу, не дождавшись конца съемок. Лариса Гузеева сбежала из студии прямо во время записи программы из-за потока проклятий и оскорблений, которыми осыпала ее, а также сваху Розу Сябитову и астролога Василису Володину пришедшая на передачу невеста.

Настоящий скандал развернулся на глазах телезрителей программы "Давай поженимся!". На шоу мужчины и женщины приходят в поисках любви. Многие из них демонстрируют различные таланты. Кто-то решает сразить наповал потенциального жениха или невесту танцем, кто-то прямо в студии устраивает сеансы массажа. Новая героиня передачи по имени Юлия заявила, что пришла восстановить справедливость. Девушка позиционировала себя как духовного учителя.

32-летняя владелица центра психоанализа из Сочи однажды уже попытала счастья. Однако тогда все ее старания оказались тщетны. В первый раз она заявила, что ведущие дают неправильные установки женщинам, а она их потом исцеляет. Даже собиралась подать в суд на "Давай поженимся", но согласилась повременить с этим вопросом, когда ее пригласили в эфир во второй раз.

Сейчас же женщина основательно подготовилась и спровоцировала скандал. Вместо ответов на вопросы ведущих Юлия решила провести загадочный ритуал со стаканами и бутылками воды. Она сообщила ведущим, что в воде "на тонком плане" собраны результаты их работы за 12 лет. По ее словам, свахи ломают судьбы героинь передачи, унижая их честь и достоинство, причиняют несчастным страдания.

"Нет, детонька, смени, пожалуйста, тон. Я не люблю, когда со мной вот так разговаривают. Не смотрят в глаза. Я не могу с вами общаться", - пыталась образумить невесту Лариса Гузеева.

Но та пропускала все мимо ушей и продолжала сыпать угрозами, проклятьями и оскорблениями. Так, Юлия предсказала скорое закрытие передачи и поставила какие-то блоки на здоровье и личную жизнь всех трех ведущих. Также она несколько раз оскорбила Гузееву. Выглядело это пугающе.

В какой-то момент у Ларисы сдали нервы. "Вы одинокая, злая, никому не нужная баба в 32 года", - парировала ведущая. А потом обратилась к коллегам: "Мы или останавливаем как-то этот поток сознания и ведем передачу по обычному сценарию, или прямо сейчас заканчиваем. Я встаю и ухожу, и я не шучу".

Остановить перебранку не смогли даже сюрпризы от женихов: песня "Луч солнца золотого", партия на скрипке и даже шуточный прием у психиатра. Как только последний жених закончил свое выступление, изменившаяся в лице Гузева обратилась к своим соведущим Розе Сябитовой и Василисе Володиной: "Девочки, мне что-то плохо, не по себе. Можно я пойду, а вы сами тут как-то все это закончите?".

На что Володина ответила: "А мне кажется, мы уже закончили".

syabitova_roza Опять подскочило давление

А шокированная Сябитова толком ничего не могла сказать. Позже она оставила в блоге сообщение: "Опять подскочило давление. Я согласна с женихами, ей нужно к психиатру, и как можно быстрее".

В итоге ведущие впервые за всю историю шоу покинули площадку до завершения передачи.

Невеста после такого демарша немного растерялась, но успела сообщить, что никого из женихов не выбирает, так как они не подходят ей энергетически. Затем продолжила свой монолог, пока в студии не погас свет.