2020-03-27T20:11:02+03:00
Экономика

Налог на вклады: есть ли смысл забирать деньги из банков

Облагаться будет только процентный доход, да и то не в этом году
Андрей ЗАЙЦЕВ
Поделиться:
Фото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

Банкиры опасаются, что новый налог на проценты со вкладов приведет к тому, что клиенты захотят снять деньги со счетов.

- Отсутствие в публичном пространстве комментариев, разъясняющих порядок, сроки, а главное - информацию о плательщиках этого налога, создало почву для распространения различных версий и слухов его реализации. И может спровоцировать «набег» на банки, первые признаки которого уже видны, - считают в Ассоциации банков России.

Напомним, в среду президент России Владимир Путин предложил ввести в стране новый налог, который должен «восстановить справедливость».

- Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13 процентов. То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц, - пояснил глава государства.

Тем не менее более подробной информации о том, как будет высчитываться доход и начисляться налог, нет. Это и волнует граждан. Некоторые даже подумали, что 13% будут вычитаться из всей суммы вклада. То есть, если лежит миллион рублей, то 130 тысяч из них заберет себе государство. Это не так.

- Люди по-разному стали понимать, решили, что на сами вклады наложат налог. Думают: вместо того чтобы мне платить проценты по вкладам, с меня будут еще 13% удерживать? Этой глупости никто не предлагал. Это никому в голову не приходит. Никто не собирается на имеющиеся средства наложить налог, - пояснил в эфире радио «Комсомольская правда» Гарегин Тосунян, глава Ассоциации российских банков.

Другими словами, если у вас лежит в банке 1,5 млн рублей под 6% годовых, то налогом будет облагаться только доход с 500 тысяч рублей. То есть государство заберет себе 13% от 30 тысяч рублей. То есть 3900 рублей.

- Объектом налогообложения является человек и его доход, а не вклад. Облагается ваш доход, получаемый по всем вашим вкладам. Не каждый вклад в отдельности, а совокупность ваших вкладов, - пояснил глава Сбербанка Герман Греф.

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), сейчас в России открыто 594 млн банковских счетов. При этом на 5,9 млн из них лежит больше миллиона рублей (в сумме - почти 18 триллионов рублей). При этом статистика ведется не по конкретным людям, а по общему количеству счетов. Как государство собирается «суммировать» доход, пока остается загадкой. Ни в Минфине, ни в налоговой разъяснений пока не дают. Но время у чиновников есть. Закон вступит в силу не раньше, чем в 2021 году. А заплатить налог нужно будет не раньше 2022 года. В общем, никакой спешки в том, чтобы срочно забирать деньги со счетов, сейчас нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Москве скончался четвертый пациент с коронавирусом
Северная Македония присоединилась к НАТО
В Родительском комитете оценили решение о переносе ЕГЭ
Банк ПСБ объявил о кредитных каникулах для малого и среднего бизнеса
Глава Минздрава рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса
Ford запускает бесплатные онлайн-курсы безопасного вождения
Диетолог рассказала, как не поправиться на карантине
ПФР досрочно перечислил банкам и "Почте России" деньги для пенсий за апрель
В Минздраве рассказали, когда закончится пандемия коронавируса в России
Российским полярникам в Антарктиде запретили посещать коллег из-за коронавируса
Нефть марки Brent подешевела до 24,25 долларов за баррель
В Самаре выписали из больницы первого больного коронавирусом
Министр здравоохранения в TikTok рассказал, можно ли ходить в баню во время распространения коронавируса
"Может быть родится новый Пушкин?": Министр здравоохранения посоветовал заняться творчеством на нерабочей неделе
Министр здравоохранения: с пожилыми родственниками лучше контактировать дистанционно
Министр здравоохранения РФ: Раньше инфекция была завозная, а сейчас коронавирус внутри страны
Кардиооборудование «Швабе» поможет в период пандемии
Михаил Мурашко в прямом эфире TikTok рассказал про новые методические рекомендации минздрава
Министр здравоохранения в прямом эфире TikTok - о нерабочей неделе: "Наша задача - взять режим тишины"
Депутаты поддержали поправки о штрафах в 1 миллион рублей за нарушение карантина
Сергей Лавров по телефону обсудил с Ле Дрианом ситуацию по борьбе с коронавирусом
За работавшими с "коронавирусными" пациентами врачами установят наблюдение
Глава Минздрава Британии Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом
Глава МЧС призвал россиян быть бдительными на нерабочей неделе