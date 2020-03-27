Налог на вклады: есть ли смысл забирать деньги из банков

Банкиры опасаются, что новый налог на проценты со вкладов приведет к тому, что клиенты захотят снять деньги со счетов.

- Отсутствие в публичном пространстве комментариев, разъясняющих порядок, сроки, а главное - информацию о плательщиках этого налога, создало почву для распространения различных версий и слухов его реализации. И может спровоцировать «набег» на банки, первые признаки которого уже видны, - считают в Ассоциации банков России.

Напомним, в среду президент России Владимир Путин предложил ввести в стране новый налог, который должен «восстановить справедливость».

- Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13 процентов. То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц, - пояснил глава государства.

Тем не менее более подробной информации о том, как будет высчитываться доход и начисляться налог, нет. Это и волнует граждан. Некоторые даже подумали, что 13% будут вычитаться из всей суммы вклада. То есть, если лежит миллион рублей, то 130 тысяч из них заберет себе государство. Это не так.

- Люди по-разному стали понимать, решили, что на сами вклады наложат налог. Думают: вместо того чтобы мне платить проценты по вкладам, с меня будут еще 13% удерживать? Этой глупости никто не предлагал. Это никому в голову не приходит. Никто не собирается на имеющиеся средства наложить налог, - пояснил в эфире радио «Комсомольская правда» Гарегин Тосунян, глава Ассоциации российских банков.

Другими словами, если у вас лежит в банке 1,5 млн рублей под 6% годовых, то налогом будет облагаться только доход с 500 тысяч рублей. То есть государство заберет себе 13% от 30 тысяч рублей. То есть 3900 рублей.

- Объектом налогообложения является человек и его доход, а не вклад. Облагается ваш доход, получаемый по всем вашим вкладам. Не каждый вклад в отдельности, а совокупность ваших вкладов, - пояснил глава Сбербанка Герман Греф.

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), сейчас в России открыто 594 млн банковских счетов. При этом на 5,9 млн из них лежит больше миллиона рублей (в сумме - почти 18 триллионов рублей). При этом статистика ведется не по конкретным людям, а по общему количеству счетов. Как государство собирается «суммировать» доход, пока остается загадкой. Ни в Минфине, ни в налоговой разъяснений пока не дают. Но время у чиновников есть. Закон вступит в силу не раньше, чем в 2021 году. А заплатить налог нужно будет не раньше 2022 года. В общем, никакой спешки в том, чтобы срочно забирать деньги со счетов, сейчас нет.