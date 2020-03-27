2020-03-27T16:26:39+03:00
Общество

Чайф: юбилей онлайн

Онлайн-концерт из родного для музыкантов Екатеринбурга станет частью юбилейного тура «Война, Мир и…» группы, празднующей 35-летие
Поделиться:
Автор фото: Евгения СВИРИДОВААвтор фото: Евгения СВИРИДОВА
Изменить размер текста:

Прямая трансляции юбилейного выступления легендарной группы Чайф из Теле-клуба в Екатеринбурге будет организована на платформе МТС - vr.mts.ru и в соцсетях оператора. На платформе трансляцию можно будет посмотреть в vr-формате с поворотом на 360 . Доступ к выступлению будет предоставлен бесплатно.

Группа выступит в воскресенье, 29 марта, в 20.00 по екатеринбургскому, в 18.00 по московскому времени. Из-за ограничений на массовые мероприятия Теле-клуб будет закрыт для посетителей. Однако концерт будет доступен в прямом эфире для всех поклонников группы, где бы они не находились.

В этом году легендарная свердловская группа отмечает 35 лет. В условиях переноса концертов, онлайн-концерт из родного для музыкантов Екатеринбурга станет частью юбилейного тура «Война, Мир и…»

Группа «Чайф» была образована в Свердловске, первый концерт дала 29 сентября 1985 года и вскоре стала популярной не только в городе, но и далеко за его пределами. Группа почти с самого начала существования вошла в легендарный Свердловский рок-клуб наряду с такими коллективами как Nautilus Pompilius, Агата Кристи, Урфин Джюс, Отражения, Настя (Полева), Смысловые галлюцинации и др. Бессменными участникам группы с момента ее основания остаются Владимир Шахрин (вокал, гитара) и Владимир Бегунов (гитара, вокал, бэк-вокал). Ударник группы с 1989 года – Валерий Северин, басист с 1996 - Вячеслав Двинин. Группа постоянно вступает и записывается. За время существования выпустила почти три десятка официальных альбомов и более двух десятков клипов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как аптеки зарабатывают миллионы, раскручивая покупателей на ненужные им лекарства
Депутаты Госдумы подготовили законопроекты, которые должны сдержать в России рост цен на лекарства. Корреспондент «Комсомолки» попробовала устроиться на работу фармацевтом и выяснить, к чему приведет закручивание гаек
Новости 24
Сергей Лавров по телефону обсудил с Ле Дрианом ситуацию по борьбе с коронавирусом
За работавшими с "коронавирусными" пациентами врачами установят наблюдение
Глава Минздрава Британии Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом
Глава МЧС призвал россиян быть бдительными на нерабочей неделе
Минздрав России обновил рекомендации по лечению коронавируса
В Ленобласти объявили конкурс #ленинградскийдомосед
ЦБ ограничил максимальную комиссию для онлайн-покупок
Британские визовые Центры в России будут закрыты до 5 апреля
"Победа" приостанавливает все полеты до 31 мая
Комитет Госдумы по труду рекомендовал принять проект о повышении оплаты больничных
ЦБ рекомендовал банкам перейти в «новогодний» режим на следующей неделе
Роструд сообщил об условиях нерабочей недели для находящихся в отпуске
Премьер Великобритании Джонсон заявил, что заразился коронавирусом
Солист Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом
Стало известно, как поменялась загруженность дорог в Москве на фоне коронавируса
Перенос ЕГЭ 2020 из-за коронавируса: экзамены начнется 8 июня
Песков подтвердил, что был на дне рождения Аллы Крутой, но не виделся там со Львом Лещенко
В Кремле подтвердили один случай заражения коронавирусом в администрации президента
В Череповце у двух человек предварительно диагностирован коронавирус
Почти 20 тысяч пенсионеров Якутии уже получили социальную помощь за самоизоляцию
Президент Лиги защиты пациентов рассказал, кому можно не сдавать тест на коронавирус
ГИБДД РФ объявило в розыск более 80 тысяч машин умерших россиян
Футболист очнулся после трехлетней комы
Психологи рассказали, как справиться со страхом перед коронавирусом