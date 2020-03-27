Чайф: юбилей онлайн

Прямая трансляции юбилейного выступления легендарной группы Чайф из Теле-клуба в Екатеринбурге будет организована на платформе МТС - vr.mts.ru и в соцсетях оператора. На платформе трансляцию можно будет посмотреть в vr-формате с поворотом на 360 . Доступ к выступлению будет предоставлен бесплатно.

Группа выступит в воскресенье, 29 марта, в 20.00 по екатеринбургскому, в 18.00 по московскому времени. Из-за ограничений на массовые мероприятия Теле-клуб будет закрыт для посетителей. Однако концерт будет доступен в прямом эфире для всех поклонников группы, где бы они не находились.

В этом году легендарная свердловская группа отмечает 35 лет. В условиях переноса концертов, онлайн-концерт из родного для музыкантов Екатеринбурга станет частью юбилейного тура «Война, Мир и…»

Группа «Чайф» была образована в Свердловске, первый концерт дала 29 сентября 1985 года и вскоре стала популярной не только в городе, но и далеко за его пределами. Группа почти с самого начала существования вошла в легендарный Свердловский рок-клуб наряду с такими коллективами как Nautilus Pompilius, Агата Кристи, Урфин Джюс, Отражения, Настя (Полева), Смысловые галлюцинации и др. Бессменными участникам группы с момента ее основания остаются Владимир Шахрин (вокал, гитара) и Владимир Бегунов (гитара, вокал, бэк-вокал). Ударник группы с 1989 года – Валерий Северин, басист с 1996 - Вячеслав Двинин. Группа постоянно вступает и записывается. За время существования выпустила почти три десятка официальных альбомов и более двух десятков клипов.