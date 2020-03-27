Упрощенное банкротство: россиянам станет легче списать долги

Правительство внесло Госдуму законопроект, который позволяет объявлять мораторий на банкротства предприятий при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации (коронавирус хорошо подходит под это определение) или при существенном изменении курса рубля.

Также ускорена работа над законопроектом об упрощенном порядке банкротства граждан, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации — например, потеряли работу. Предполагается, что новшества позволят им без лишних затрат избавиться от долгов и начать свою финансовую жизнь «с нуля».

- Это не значит, что мы прямо завтра ждем волны банкротств граждан. Правительство сейчас принимает серьезные меры, чтобы этого избежать. Но многое зависит от того, насколько долго продлится нынешний кризис. И мы должны подстраховаться, - рассказал «КП» автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

- Как поправки облегчат жизнь разорившимся людям? И кому именно?

- Сейчас действует судебная процедура банкротства граждан. Она только для тех, у кого долгов больше чем на 500 тысяч рублей. При этом на необходимые формальности нужно потратить порядка 100 тысяч рублей. В итоге самые социальные уязвимые люди остаются за бортом. Ну откуда у малоимущей семьи, которая еще и с долгами, 100 тысяч рублей на судебные формальности? Предлагается сделать эту процедуру доступной для тех, у кого нет средств к существованию, нет имущества и относительно небольшие долги — от 50 до 500 тысяч (см. «Справку «КП»). Для них и будет упрощенная внесудебная процедура, без затрат со стороны этих граждан - услуги арбитражного управляющего для них будут бесплатными. Мы хотим добиться, чтобы процедура банкротства для людей, и так пострадавших, носила другой характер — реабилитационный. То есть чтобы они получили своеобразные «долговые каникулы» и могли очиститься от долгов, не бегая по микрофинансовым организациям и не набирая новых.

- А где гарантия, что такой процедурой воспользуются именно те, на кого она рассчитана? А не те «безработные», которые ездят на хороших джипах?

- Для этого и введено условие, что у человека не должно быть имущества. Если есть имущество, на которое может быть наложено взыскание через суд, будет действовать стандартная судебная процедура. И еще один момент — воспользоваться упрощенной процедурой списания долгов можно будет только один раз. Это сделано для того, чтобы не получилось порочного круга: списал одни долги — и тут же набрал новых, поскольку все равно можно их списать.

СПРАВКА «КП»

Кого коснется упрощенное списание долгов

Согласно законопроекту, право на такое «льготное» банкротство можно будет получить, если выполняются несколько условий:

- должник — безработный либо с низкими доходами (ниже величины прожиточного минимума на каждого члена семьи),

- не имеет имущества, кроме того, которое в принципе не может быть изъято в счет погашения долгов (личные вещи, единственное жилье — если оно не в залоге у банка),

- денег на счетах не больше 50 тыс. руб.

- ранее не проходил процедуру банкротства.

Суть схемы в таких случаях — должнику дается год своеобразных «долговых каникул». В это время никакие взыскания и штрафные санкции, включая пени, со стороны любых структур к нему применяться не будут. Но и нельзя обращаться за кредитами. Если гражданину каким-то образом в таких условиях удастся поправить свое положение и расплатиться, то хорошо. Если нет — по прошествии года его объявят банкротом и на этом основании спишут долги.

Возможно, законопроект будет дополнен дополнительной схемой банкротства — в судебном порядке, но упрощенно. Такие поправки ко второму чтению готовит Минэкономразвития — там хотят, чтобы возможные упрощения затронули не только уж совсем малоимущих.