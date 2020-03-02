Кого оставил позади талисман Всероссийской переписи населения 2020

Талисман Всероссийской переписи населения 2020 (ВПН-2020) выбран. Судьям было нелегко. К участию в конкурсе было допущено 873 работы из 71 региона страны. Авторы должны были нарисовать, как они представляют себе талисман ВПН-2020, зарегистрироваться на официальном сайте https://www.strana2020.ru/ и разместить свою работу в Инстаграме со специальным хештегом.

По правилам, один претендент мог прислать не более трех образов. Поэтому некоторым плодовитым энтузиастам пришлось отбирать три самых лучших варианта. Больше всего работ прислали из Москвы и области, на втором месте Северная столица, за ней Саратовская, Ростовская и Нижегородская области.

Отбор шел в два этапа. Сначала работы выбирались общедоступным голосованием на сайте ВПН-2020 https://www.strana2020.ru/. В шорт-лист вошли 77 работ, набравшие от 75 до 510 голосов. Жюри определяло лучшего из тех, кого оценили народным голосованием.

Выбирать пришлось из тигров, барсуков, мышей, котов, белок, енотов, матрешек, медведей (куда же без них) и почему-то коней и растений.

Наравне с талантливыми художниками со всей страны свой талисман рисовал и известный на всю страну автор саркастических картинок Вася Ложкин (в миру – Алексей Куделин). Его рыжий кот тоже принял участие в соревновании за лучший образ ВПН-2020.

Жюри отобрало 10 финалистов, которые получили поощрительные призы. Так, Камила Удачина из Ленинградской области увидела талисманом Всероссийской переписи девушку-переписчицу с планшетом в руках. Этот образ, по мнению судей, отражает участие волонтеров в этом значимом для страны событии.

Робот-помощник Фариды Рафиковой из Татарстана подчеркивает цифровой характер ВПН-2020.

Еще одного робота-переписчика нарисовала Ирина Миллер из Москвы.

Очаровательный образ птенчика Яши, помимо зашкаливающей «ми-ми-мишности», включает в себя символику ВПН-2020. Он также вошел список претендентов на победу.

Лидером народного голосования стал тигр Ярослав студентки Анны Стуловой из Санкт-Петербурга.

Отдельного внимания заслуживает конь художника-иллюстратора Полины Васильевой (по совместительству матери четырех детей) из Московской области. Этот мчащееся алое копытное в яблоках назвали «Самой экспрессивной работой».

Больше всего среди животных-талисманов было птиц – 20%. И победителя выбрали из крылатых. Первое место заняла работа Максима Овчинникова из Самары. Оранжевый цыпленок 31-летнего архитектора и иллюстратора стал официальным талисманом Всероссийской переписи населения 2020 года. Автор не случайно назвал его «Цыпа ВиПиН», используя сокращенную аббревиатуру события.

– Выбор лучшего талисмана был нелегким, – рассказывает Олег Солодухин, профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая школа экономики». – В шорт-лист из 77 работ по итогам народного голосования попало очень много интересных и достойных образов. Причем не только с точки зрения визуального оформления, но и в плане тех содержаний, которые участники вкладывают в перепись. Некоторые талисманы отражали традиционный формат статистического события, другие же, наоборот, фокусировались на технологичности переписи. Думаю, что победивший талисман – это хороший собирательный образ всех тех смыслов, с которыми связана перепись населения у жителей нашей страны.

Создатель талисмана окончил Самарский государственный архитектурно-строительный университет. Победитель уже имеет свой бизнес, проектирует деревянные дома и занимается дизайном интерьеров. Опыт участия в подобных конкурсах имеется. Максим Овчинников взял первое место в качестве разработчика талисмана чемпионата мира WorldSkills, который прошел в 2019 году в Казани. Его работа также вошла в топ-финалистов на конкурсе, где выбирался талисман Всемирного фестиваля молодежи и студентов, состоявшегося в 2017 году.

Активный россиянин реализует себя не только в профессии. Он больше года выступает в качестве стендап-комика на шоу формата «Открытый микрофон». Вместе с тем Максим выкладывает пересказы сюжетов детских сказок в своих соцсетях.

За «Цыпу ВиПиНа» победитель получил денежный приз 60 000 рублей. Но главной наградой, разумеется, стало то, что его работа выбрана символом одного из главных событий ближайшего десятилетия.

Напомним, с 1 по 31 октября 2020 года в России пройдет первая цифровая Всероссийская перепись населения. Собирать данные, которые лягут в основу важных государственных решений, будут более 300 тысяч переписчиков. Это в 1,5 раза меньше, чем на предыдущей ВПН 2010 года. Переписчики будут вооружены электронными планшетами, но также будут иметь при себе бумажную версию опросника. Принять участие можно будет, ответив на вопросы переписчика, или же на портале Госуслуг. Все ответы будут обезличены.