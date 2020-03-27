В Москве открылась выставка «Человек и война. Нерассказанная история»

Война - это не страницы из учебника, не пафосные речи. Это миллионы отважных людей, отстоявших общую Победу. Это жизни и смерти. Показать правду о Великой Отечественной войне современным россиянам решили организаторы выставки «Человек и война. Нерассказанная история».

Она недавно открылась в Музее современной истории России в Москве. Экспозиция - часть масштабного образовательного проекта «Центра народного просвещения», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, воплощенного в жизнь при поддержке Фонда президентских грантов.

Здесь собрали более 300 экспонатов: материалы военных лет, недавно найденные артефакты, фотографии и письма из семейных альбомов. Авторы проекта опирались только на достоверные факты, подлинные документы, архивную кино и фото хронику.

Акцент сделали именно на личных историях людей - чтобы современная молодежь могла понять и прочувствовать всю глубину трагедии войны.

На выставке собрали более 300 экспонатов Фото: предоставлено «Центром народного просвещения».

Среди предметов, представленных на выставке - личные вещи студенток Московского художественного училища, которых гитлеровцы пытали, затем расстреляли и для устрашения повесили тела девушек в городе Волоколамске. Вещи, связанные жизнью и судьбой первой женщины-министра Александры Коллонтай, знаменитого разведчика Николая Кузнецова, певицы Клавдии Шульженко и многих, многих других.

— Продолжать говорить о Великой Отечественной войне необходимо, я уверена, причем, чем дальше, тем больше! Это подвиг нашего народа, и он такого масштаба, забывать о котором – преступление! На таких исторических событиях и воспитывается патриотизм, любовь к Родине, верность своей стране, — говорит генеральный директор «Центра народного просвещения» Елена Сульдина.

Она рассказала порталу "Открытые НКО", что выставка, в первую очередь посвящена молодежи, школьникам.

— Растет молодое поколение. Старики, к сожалению, уходят. Я и мои ровесники знали о войне от своих дедушек, я помню эти разговоры на кухне за чашкой чая до утра. И я школьницей знала – нашу страну не победить, уверена была в этом. Но современным подросткам, зачастую, уже не у кого узнать от первого лица, через что прошли их деды и прадеды, чтобы они сейчас жили. Остаются лишь несколько граф в учебнике по истории с сухими цифрами и датами, - рассказала Елена Сульдина. - Вдумайтесь, по данным социологических опросов лишь 40% молодых россиян (18-24 года) смогли правильно назвать дату начала войны! 55% вообще не знают, воевали ли их родственники и где, погибли или пропали без вести…

Авторы проекта опирались только на достоверные факты, подлинные документы, архивную кино и фото хронику. Фото: предоставлено «Центром народного просвещения».

Помимо выставки, в образовательный проект «Центра народного просвещения» входят семинары для учителей истории из семи регионов центральной России. В городах-героях и городах воинской славы пройдет онлайн-викторина для школьников. Совместно с Национальной родительской ассоциацией будет проведен конкурс творческих проектов «Человек и война. Моя нерассказанная история», в котором школьники расскажут истории своих прадедов и прабабушек, воевавших на фронте.

Дополнит проект виртуальный интернет-тур по выставке, в том числе, с использованием жестового языка для слабослышащих пользователей.