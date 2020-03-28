Убираемся на даче после зимы: как не подхватить хантавирус?

Не секрет, что зимой в наших владениях обитают грызуны – для них там настоящий рай! Тепло, сухо и всегда есть, чем поживиться – многие оставляют на дачах крупы и семена, кто-то положит дозариваться томаты, яблоки, груши, да так и забудут. Признайтесь, бывало такое?

А что мы делаем весной? Берем веник и начинаем мести. Пыль столбом! Вместе с частичками мышиного помета. Потом выбрасываем испорченные продукты. Разумеется, голыми руками. Где-нибудь под диваном обнаружится дохлая мышь. Как поступим? За хвост – и за забор. А потом возвращаемся в город. И чувствуем – температура, озноб, ломота во всем теле. Понятное дело, простыли: не май месяц, а на улицу выскакивали в легкой одежде. Хорошо, если это ОРВИ. Но точно так же дает о себе знать хантавирус – мышиная лихорадка. И это очень опасное заболевание!

Как заражаются мышиной лихорадкой?

Чаще всего именно при весенней уборке дачных домиков – инфекция попадает в организм вместе с пылью, которая содержим микрочастицы фекалий, мочи и слюны грызунов.

Можно подхватить заразу, просто попив чайку с прошлогодним сахаром. Осенью же как решили: да пусть он лежит на даче, что ему будет? Не возить же взад-вперед. А зимой по нему бегали мыши…

Еще вариант – через грязную посуду. Ну, лень было мыть после зимы, визуально вроде чистая. А на ней все те же заразные микрочастицы.

Можно подцепить инфекцию через ранки на коже, грязные руки, при укусе грызунов. Или убирая с грядок прошлогоднюю мульчу. Сходили на рыбалку? Погуляли в лесу? Принесли охапку дров для шашлыка? Тоже прекрасные возможности заболеть.

Радует одно – зараза не передается от человека человеку. Только от грызунов.

Как проявляется болезнь?

Врачи называют мышиную лихорадку «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом». Ее первые проявления ничем не отличаются от гриппа: резко повышается температура до 39 - 40 °С, ломит все тело, мучают головные боли, иногда бывает тошнота и диарея. На плечах и в подмышках может появиться сыпь. Самое страшное происходит на 4-й день – возникает почечная недостаточность (резкие боли в животе и пояснице), внутренние кровотечения, и если вовремя не обратиться к врачам – смерть. А еще могут быть осложнения в виде острой сердечной недостаточности, отека легких, кровоизлияния в мозг. К слову, от мышиной лихорадки умирает в среднем 12% заболевших. И это много.

Врачи называют мышиную лихорадку «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом».Фото: Олег ЗОЛОТО

Болезнь вызывают сразу несколько вирусов, которые относятся к семейству хантавирусов. И вакцины от них не существует.

Вы скажете: «Хватит уже пугать! Всю жизнь летом проводим на даче (а наши бабушки вообще там жили) и ни разу никто не заболел». Повезло. А между тем из 85 субъектов России 48 считаются неблагополучными по мышиной лихорадке. Больше половины! Самые опасные регионы – Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Удмуртия, Оренбургская, Самарская, Пензенская, Ульяновская и Челябинская области.

Как не заразиться мышиной лихорадкой?

Совет один: гигиена и еще раз гигиена.

- Старайтесь не мести полы веником – используйте пылесос. При уборке помещений обязательно надевайте маску (а еще лучше респиратор) и перчатки.

- Периодически проводите влажную уборку с дезинфицирующими средствами (в маске и перчатках).

- Чаще проветривайте помещения.

- Храните продукты питания так, чтобы к ним не могли добраться грызуны – лучше всего в металлической или стеклянной таре с плотной крышкой. Покусанные мышами продукты сразу же выбрасывайте (нет, нельзя отрезать подпорченную корочку хлеба, потому что, в общем-то, буханка целая).

- Ни в коем случае не трогайте мышей руками. Пусть они хоть трижды милые и безобидные.

- После каждой работы тщательно мойте руки с мылом.

- И наведите на участке порядок, чтобы мышам нигде спокойно не жилось.