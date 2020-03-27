В Бундестаге потребовали снять антироссийские санкции

На фоне гуманитарной миссии наших военных медиков, прибывших в Италию для борьбы с эпидемией коронавируса, в другой стране-основательнице ЕС, Германии, слышны требования отменить антироссийские санкции:

— На этой неделе Россия объявила, что отправляет медицинскую помощь и персонал в Италию — совместно с Кубой, Китаем и США, — сообщил «КП» депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Пётр Быстрон. — Тем временем Верховный Суд ЕС наложил на Италию штраф в 7,5 миллиона евро за якобы «нарушение торговых принципов», вынудив ее платить дополнительно 80 тыс. евро в день [подробности об этом см. ниже — прим. ред.].

Так что, по словам собеседника kp.ru, Германии и другим странам ЕС есть смысл задуматься об отмене антироссийских санкций:

— Кризис с коронавирусом показал полную некомпетентность и неэффективность чудовищной бюрократии в Брюсселе, когда дело доходит до решения любого реального вызова, — продолжает Пётр Быстрон. — Итальянский народ никогда не забудет, кто стоял рядом с ними в трудную минуту — а кто оставил их умирать. [Бывший вице-премьер Италии] Маттео Сальвини уже сказал, что нам нужно переосмыслить роль Европейского Союза, как только будет выиграна битва с коронавирусом. И также нам необходимо снять санкции против России, которая в этом кризисе поддерживала своих друзей в Европе.

Напомним, штраф Верховного суда ЕС, о котором говорил собеседник «КП», последовал 12 марта, когда масштабы эпидемии коронавируса на Апеннинах были уже очевидны. Официальный Рим направил финансовую помощь гостиничному бизнесу Сардинии, пострадавшему от бегства туристов из-за всё той же пандемии, — но надзорные органы Евросоюза посчитали это «нечестным улучшением условий конкуренции» со стороны Италии. И приговорили её к штрафу в 7,5 млн евро, плюс по 80 тыс. евро за каждые сутки невыполнения приказа Брюсселя о борьбе с подобной «нечестной (по мнению ЕС) конкуренцией».

На данный момент в Италии число заболевших коронавирусом превысило 80 тысяч, и каждый день оно возрастает на 5-6 тысяч.