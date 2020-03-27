Что будет, если люди старше 65 лет нарушат карантин

Московская полиция выходит в рейды и умоляет стариков хотя бы недельку побыть дома. За просвещение пожилых людей взялись сразу после указа мэра столицы Сергея Собянина от 23 марта. В документе черным по белому прописано: "рекомендовать гражданам старше 65 лет оставаться дома". Так людей старшего поколения пытаются защитить от коронавируса. Зараза, как известно, особенно опасна для пожилых.

В один из рейдов вместе с полицейскими отправилась корреспондент "Комсомольской правды".

УЛИЦЫ ОПУСТЕЛИ

С утра в отделе полиции Восточное Бутово только и разговоров, что про азиатскую заразу. На входе сотрудникам измеряют температуру. Меня тоже проверили, мало ли что!

- Поздравляю, у вас 36,6, так что проходите, - сквозь защитную маску пробормотал сотрудник на КПП.

На руках у полицейского одноразовые резиновые перчатки. Чуть позже точно такой же комплект (маску и перчатки) выдали и мне.

- А мне не надо, у меня крестик есть, - то ли в шутку, то всерьез заявил мой напарник участковый Максим Шурдак.

Но начальник маску и перчатки ему все-таки вручил. Так, в полном боевом снаряжении, вместе с участковым и двумя сотрудниками ППС мы отправились на поиски пенсионеров.

- Магазинчики - главное место притяжения пенсионеров, - рассказывает майор полиции Максим Шурдак.

За просвещение пожилых москвичей в МВД взялись сразу после указа мэра столицы Сергея Собянина от 23 марта.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

По пути к продуктовому считаем народ. Людей немного: парочка подростков и несколько молодых мамочек с колясками.

- Улицы просто опустели. Раньше толпами ходили, гуляли, а теперь боятся. Многие вообще за город уехали. Самоизолировались, как сейчас модно говорить, - рассказал участковый уполномоченный. - А вот и первый клиент, то есть пенсионер!

Из магазина с двумя сумками наперевес вышла дама в модной синей курточке со стразами на воротнике. Заметив нас, женщина ничуть не удивилась. Оказалось, ей еще вчера про рейды полиции соседка рассказала.

- Знаю, знаю, миленькие. Нужно дома сидеть. Но сладенького захотелось, вот поэтому и вышла в магазин, - сходу начала оправдываться Ольга Петровна.

- Вы про указ мэра знаете?

- Ну, конечно, газеты-то читаю. Но вы меня не наказывайте, я больше так не буду.

Полицейские вежливо объяснили Ольге Петровне, что они никого не наказывают, а только памятки раздают и что в магазины ходить можно, но лучше все-таки побыть дома.

«ВОТ ОНА, МОЯ РОДИМАЯ!»

У магазина памятки мы вручили еще двум пенсионеркам. Обе про рекомендации тоже знают, но сидеть дома им скучно.

В соседнем дворе под весенним солнышком расположились на скамейке две подружки: Мария Ивановна (73 года) и Нина Федоровна (69 лет). Обсуждают, ясное дело, коронавирус.

- Вы знаете, что рекомендовано из дома не выходить?

- Мы только на минуточку и вышли. Уже домой собираемся, - заявила Мария Ивановна.

- А мне вообще за внуком нужно в детский сад, - объяснила Нина Федоровна и сразу ушла, бросив подружку одну слушать правила поведения на карантине.

Мария Ивановна взяла памятку. И пообещала ближайшую неделю провести дома.

Обычно пенсионеры относятся к рейдам полицейских с пониманием.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Но такими сговорчивыми были не все. Эту пенсионерку полицейские и вовсе сначала приняли за молодуху.

- Уж слишком бодрая походка. Ей лет 45 не больше, - предположил участковый.

- Это кажется. Дело говорю, ей точно 65, - оценила я женским взглядом.

Оказалось, никто из нас не угадал. Римме Павловне, которая шла в спортивных брюках, кроссовках и олимпийке на распашку - 73.

- Я дома сидеть не хочу и не буду! Весной всем хочется гулять и старикам тоже. Я уже лет 15 каждый день по два часа быстрым шагом хожу и вообще не болею,- заявила спортивная пенсионерка.

- Вас дома никто не принуждает сидеть. Вы главное не ходите по всяким торговым центрам и маску носите, - объяснили полицейские.

У некоторых пенсионеров маски, кстати, были. Правда, почему-то не на лице, а в кармане.

- Вот она, моя родимая, - достала Галина Ивановна аккуратно свернутую маску, упакованную в пакетик, из кармана пальто.

- Так что же вы ее не носите?

- Так я же только от дома до церкви дошла. Людей нет почти, на службе всего пять человек и на улице пусто.

О том, что лучше из дома вовсе не выходить, она тоже знает.

За четыре часа мы раздали больше 20 памяток. Завтра участковые продолжат рейды. Никаких штрафов они не выписывают, а только проводят с пенсионерами профилактические беседы.

Важно!

С 26 марта москвичи старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать домашний карантин.

В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем можно звонить по телефону: +7 (495) 870-45-09. На помощь придут социальные работники и волонтеры. По этому же телефону можно заказать доставку на дом бесплатных и льготных лекарств и медицинских изделий.