Жена впервые высказалась о состоянии больного коронавирусом Льва Лещенко

Имя Льва Лещенко который день на слуху. Несколько дней назад 78-летний певец вместе с супругой Ириной Багудиной был госпитализирован в специализированную клинику в Куммунарке с диагнозом двусторонняя пневмония. Позже стало известно, что артист заражен коронавирусом. Его поместили в реанимацию, а новости о состоянии здоровья любимца россиян были одна тревожнее другой. К счастью, теперь для беспокойства нет причин. Жена Льва Валерьновича впервые высказалась о самочувствии артиста.

Ирина Багудина написала другу семьи Игорю Крутому обнадеживающее сообщение. Супруга Льва Лещенко впервые высказалась о состоянии здоровья мужа. Женщина заверила, что с певцом все хорошо, его выписали из реанимации.

"Леву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали. Мы вместе", - приводит сообщение Ирины Павловны сайт mk.ru.

Чуть ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко обнародовал диагноз Льва Валерьяновича и заверил, что состояние певца стабильно. "Лев Валерьянович не нуждается в дополнительном кислороде. Мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении", - поведал специалист. По словам медика, он озвучил диагноз с официального согласия самого артиста, чтобы прекратить слухи и домыслы.

Стоит отметить, что пока Лещенко с женой Ириной находится в больнице, коллеги артиста по шоу-бизнеса могли оказаться в группе риска. В середине марта исполнитель хита "День Победы" вернулся в Россию с гастролей по Америке и Канаде. После этого артист принял участие в съемках программы Андрея Малахова, посвященной годовщине смерти Валентины Толкуновой, и веселился на дне рождения сестры Игоря Крутого, празднование которого обернулось кошмаром для звезд.

На торжестве присутствовал весь свет российского шоу-бизнеса: Лера Кудрявцева, Ирина Аллегрова с красавцем внуком, композитор Игорь Николаев, Валерий Леонтьев, Николай Басков, Александр Серов, Олег Газманов. Был и лучший друг Лещенко Владимир Винокур с женой. 27 марта стало известно, что в больнице в Коммунарке оказался Николаев. У него диагностирована очаговая пневмония. Пока о заражении коронавирусом говорить рано, однако медики утверждают, что воспаление легких - одно из осложнений Covid-19.

Коронавирус Лещенко, к слову, мог подцепить во Франции. Изначально вылететь в Москву исполнитель хита "Соловьиная роза" должен был напрямую, но в итоге оказался в России с пересадкой в этой европейской стране из-за ненадлежащих погодных условий.