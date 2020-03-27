«Дом нужно беречь»: губернатор Андрей Воробьев обратился к жителям Московской области, которые на длинные выходных приедут на дачи

С 28 марта в России начнутся длинные «карантинные» выходные, объявленные Президентом. Их главная цель - сдержать распространение коронавируса. Власти рассчитывают, что граждане будут избегать массового скопления людей.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьёв обратился к жителям региона, многие из которых, вероятно, в эти длинные выходные выедут в свои загородные дома.

«Сегодня и завтра к нам в Подмосковье, на дачи и в коттеджные поселки, приедет много людей - не исключено, что гораздо больше, чем обычно, - рассказал Андрей Воробьёв в видеосообщении, опубликованном на его странице в Instagram. - Мы живем в едином столичном регионе. И когда москвичи приезжают в Подмосковье, вы знаете, что едете не в гости, а домой. Дом нужно беречь. Поэтому еще раз прошу, понимаю, что кому-то надоело уже это слышать, но все-таки: большие компании, шашлыки, хождения по гостям - сейчас это недопустимо».

«Особенно молодым хочу сказать: все серьезно, ребята, не валяйте дурака. Если кто-то до сих пор не услышал, подскажите своим близким, помогите им соблюдать дисциплину».

Андрей Воробьёв отметил, что в свою очередь власти Московской области готовы обеспечивать безопасность, медицину, своевременный вывоз мусора, устойчивое электроснабжение и так далее.

«Я поручил всем оперативным службам и главе каждого муниципалитета усилиться по всем этим направлениям. Чтобы не было сбоев… Если в эти дни у тех, кто приехал, возникнут трудности, звоните по номеру 112. Будем оперативно реагировать. Как и прежде, мы тесно взаимодействуем с Москвой - с мэром мы на связи, он тоже переживает, проблем быть не должно».

Также Андрей Воробьёв рассказал о том, что будет в длинные выходные в подмосковных городах.

«Мы продолжим работу по дезинфекции подъездов и общественного транспорта, - пообещал губернатор. - Погода хорошая, много людей на улице. Гулять можно, но, к сожалению, мы видим переполненные детские площадки - это неправильно. Прошу родителей избегать этого».