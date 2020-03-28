Все лежит по плану

Вспомнив, как мы когда-то готовили школьное расписание, «Комсомолка» составила расписание самых важных дел на следующую неделю. От лица женщины - хранительницы очага, так сказать. Но, как известно, чего хочет женщина, того захочет и мужчина, и все домашние. Остается вырезать и повесить на видном месте. Кстати, в каждом дне оставлена строка - сюда можно (и нужно) вписать то, что вы сами считаете для себя важным сделать.

ПОНЕДЕЛЬНИК

1. Начать делать по утрам зарядку (и после «отпуска» продолжать).

2. Вспомнить о своем забытом из-за дел хобби. Составить список фильмов, которые давно хотелось посмотреть, и начать просмотр. Можно начать вести свой блог в интернете. Например, про то, как неделю развлекать детей дома.

3. Лечь пораньше и с этого дня начать высыпаться! На ночь повторять: «Все будет хорошо!» Оптимизм - наше все.

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ВТОРНИК

1. Генуборка: постирать шторы, мужа отправить мыть окна и между рамами.

2. Сыграть с детьми в настольную игру, которая лежит на антресолях. Посмотреть с ними кино.

3. Посмотреть в интернете бесплатные лекции по истории и литературе (на сайте kp.ru/afisha/moskva есть подборка ссылок!).

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СРЕДА

1. Разобрать гардероб. Убрать зимние вещи и обувь в шкаф. Перебрать летние платья. Примерить и выкинуть не подошедшие по размеру.

2. Устроить домашний фитнес: пусть дети покажут несколько упражнений под любимую ими музыку (заодно узнаем, что они слушают).

3. Посмотреть в интернете бесплатные лекции на тему «Как прожить неделю в квартире с домашними и никого не покусать».

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Шутка из интернета.

ЧЕТВЕРГ

1. Протереть шкафы, в том числе сверху (спиртом!). Помыть места, до которых никогда не доходили руки: подставка для зубных щеток, кредитные карты (оказывается, вокруг объемных цифр номера собирается адская смесь из жира и пыли!). То же - с пультом от телевизора.

2. Приготовить вместе с детьми на вечер любимое блюдо. Может, заодно они и готовить научатся?

3. Заняться самообразованием! Изучить бесплатные вебинары по литературе и психологии общения.

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ПЯТНИЦА

1. Выкинуть лишнее из морозилки. Разморозить и помыть холодильник!

2. Почистить память телефона, убрать ненужные программы.

3. Заставить мужа приколотить полочку в коридоре.

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СУББОТА

1. Поколотить мужа за упавшую полочку (шутка).

2. Посмотреть семейный сериал в бесплатном интернет-кинотеатре.

3. Почитать что-то жизнеутверждающее! Купить книгу Василия Пескова на сайте «Комсомолки» shop.kp.ru.

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ВОСКРЕСЕНЬЕ

1. Перебрать фотографии за последние годы, упорядочить. И устроить вместе с домашними вечер воспоминаний.

2. Позвонить родным - как они там всю неделю?! Обменяться новыми найденными в интернете рецептами. Сделать себе маникюр.

3. Принять ванну с пеной. Настроиться на позитивные новости. Повторить на ночь несколько раз: «Все будет хорошо!»

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