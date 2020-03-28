Две недели, не выходя из дома

Конечно, неделя выходных для всей страны - это не 14 дней по указу. Он, кстати, вышел, когда я еще находилась в Италии. Поэтому основные продукты по моему списку (см. таблицу) закупила подруга в Москве, всего на 2300 рублей. Еще дома было растительное масло, кое-какие крупы, замороженные овощи и мясо в морозилке, коробка конфет.

Ну и началось мое сидение в компании с кошкой. Для нее сухой корм и наполнитель для лотка были куплены еще до отпуска. Человек я не слишком общительный, лучший отдых - с книжкой на диване. Книжки читала бесплатно - в приложении MyBook (годовая подписка) и скачивала бесплатные из интернета. Телевизор уже несколько лет даже не включаю, но в соцсетях народ активно делился бесплатными ресурсами кино, онлайн-музеев и театров. Так что при желании можно было культурно просвещаться.

За все время было три визита - врач из поликлиники, курьеры с больничным листом и медсестра под конец карантина пришла взять повторный анализ. На улицу, конечно, хотелось, особенно когда закончились яблоки. Пришлось грызть морковку…

Так что, пока не наступил понедельник, прикиньте, что вам понадобится точно, а без чего сможете обойтись. Вместо кремовых тортиков купите сухое печенье, и вообще скоропортящиеся продукты берите по минимуму. Проверьте наличие нужных лекарств, запас моющих средств и пресловутой туалетной бумаги.

Мои расходы.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

А вообще в карантине важен настрой. Я уже в самолет садилась с мыслью, что здоровье свое и окружающих буду беречь и носа из дома две недели не высуну. Старалась не нервничать и улыбалась всем визитерам. Теперь хожу на работу с чистой совестью. И руками!