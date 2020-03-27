Российская школьница создала бионический протез и разрабатывает переводчик с языка жестов

Даша Семина учится в 9 классе, но уже может собрать модель самолета, изобрела бионический протез руки и создает переводчик, который позволит всем окружающим понимать жестовый язык и свободно общаться людям с нарушениями слуха. А еще - помогает другим детям освоить техническое творчество.

Шагающий робот и дроны

Даша уже несколько лет занимается авиамодельным спортом в кружке "Молодые изобретатели и рационализаторы". В конце 2019 года благодаря полученному президентскому гранту он перерос в аэрокосмическую школу, занятия которой проходят в трех городах - Воронеже, Нововоронеже и Лисках.

Здесь занимаются ребята от 7 лет до студентов. Изучают 3D-моделирование, авиамоделирование, ракетостроение, инженерный дизайн, спутникостроение. Старшие ребята еще и становятся волонтерами - сами проводят занятия и мастер-классы, помогают организаторам.

Школьники своими руками могут построить шагающего робота и точную копию ракетоносителя "Ураган”, смоделировать и собрать из напечатанных на 3D-принтере деталей квадрокоптер.

Шагающий робот.

Чтобы увлечь как можно больше детей техническим творчеством, проводятся мастер-классы и соревнования. В 2019 году во всероссийской Олимпиаде по авиамоделированию в Нововоронеже приняли участие более 90 детей со всей страны.

А с этого года в Воронежской области проводятся еще и соревнования по дронрейсингу - настоящая “Формула-1” среди квадрокоптеров!

- У людей большой интерес к этой сфере, а подобных соревнований никто в регионе не проводил. Принимают участие и дети, и взрослые и всем очень интересно попробовать себя в роли “пилота” квадрокоптера. Для детей это не просто развлечение: профессия оператора беспилотных аппаратов очень востребована, - говорит руководитель АНО “МИР” Алексей Михайлов.

Занятия в школе - это настоящий задел на будущее. АНО “МИР” сотрудничает с Воронежским государственным техническим университетов, а вскоре группа воспитанников поедет на профильную смену в “Артек”, где дети получат возможность поступить в любой авиационный вуз.

Такие квадрокоптеры школьники строят сами с помощью 3D-принтераФото: Из личного архива

“Решила, что нужно помочь”

Дарья Семина, ученица и волонтер проекта, создала бионический протез руки - он может полностью заменить кисть человеку, утратившему конечность. А сейчас она разрабатывает переводчик с жестового языка. На идею его создания ее подтолкнул проект “Авиамодельный спорт без границ”, также получивший президентский грант.

- Идея пришла во время занятий: в проекте у нас учились ребята, которые общались языком жестов и остальным было очень сложно их понять. Я решила, что нужно им помочь, - говорит Даша. - Мы хотим создать специальное устройство и приложение на телефон, которое поможет людям с нарушениями слуха общаться.

Дарья Семина - ученица и волонтер проектаФото: из личного архива

Недавно школьница стала лауреатом Форума одаренных детей Воронежской области и получила премию губернатора. А начиналось все почти случайно:

- Я попала на мастер-класс к Алексею Николаевичу, попробовала сделать самолет - и мне понравилось. Так и пришла на занятия. Начала делать самолеты, но довольно быстро мне это показалось монотонным. А потом Алексей Николаевич предложил поучаствовать в соревнованиях - и мне настолько понравилась атмосфера, что я решила продолжить занятия. Стала волонтером и начала сама проводить мастер-классы. Потом проект вышел за пределы одного города и я уже начала помогать с занятиями в других городах. А сейчас кружок и волонтерство помогают мне в моих собственных проектах, - рассказывает девочка. В будущем она мечтает поступать в вуз, связанный с авиацией.

Бионический протез руки - он может полностью заменить кисть человеку, утратившему конечность

- Приходилось слышать, что техническое творчество - не для девчонок?

- Бывало, но я считаю, что это не зависит от пола, от возраста, а только от желания. Если ты действительно хочешь - ты всего добьешься, - уверена Даша и с ней сложно поспорить.

КСТАТИ

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