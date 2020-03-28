«Невероятное чувство страха и паники»: Дочь Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой

Анна Заворотнюк, 24-летняя дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказала, как мама поддержала ее в трудную минуту. В Инстаграме Аня вспомнила, как за четыре года до болезни матери он отправилась на учебу в Америку. Адептация в чужой стране далась девушке нелегко: первые недели она мечтала вернуться домой и постоянно звонила маме в Москву.

- Хочу рассказать вам о событии, которое кардинально поменяло меня и мою жизнь. Это мой переезд и учеба в Америке, - написала дочь актрисы на своей страничке. - Вначале, когда я решилась на этот шаг, меня переполняло чувство восторга и ожидания. Моя подготовка к вступительным экзаменам была невероятно долгой и сложной, но результат оправдал мои старания и я получила высокий бал, за который при поступлении мне дали грант (огромную скидку на обучение, в размере 70%) и который я должна была подтверждать хорошими оценками в течении всего времени обучения. Я поступила в престижный университет в Нью Йорке «Расе University», нашла прекрасное жилье совсем рядом с университетом, на всем известной Wall Street.

В Нью-Йорке Анна собиралась освоить специальность «бизнес-администрирование». Но в США все пошло совсем не так, как себе представляла девушка. Анна оказалась совсем одна в незнакомой стране.

- Когда же я прибыла в Штаты и осознала, что я абсолютно одна и никого не знаю, меня охватило невероятное чувство страха и паники, - признается она. - Я всегда была домашним ребенком, окруженным любовью, вниманием и заботой моих родных. И вдруг, я одна, одна в квартире, одна на улице, одна в магазине, хоть и окружена при этом сотнями суетящихся и вечно бегущих куда-то людей. Мой первый день в университете закончился звонком маме, наполненный слезами и просьбой вернуться обратно. Моя мама, невероятно мудрая женщина, попросила меня потерпеть хотя бы несколько месяцев, и если мне и дальше будет так же сложно, то, конечно же, я вернусь.

anna_zavorotnyuk Хочу рассказать вам о событии, которое кардинально поменяло меня и мою жизнь. Это мой переезд и учеба в Америке.

Постепенно жизнь стала налаживаться: Анне удалось преодолеть языковой барьер, она стала хорошо учиться. Девушка встретила новых друзей, чувство одиночества исчезло. Анне нравилась ее новая жизнь, и, возможно, она осталась бы жить в США, если бы не болезнь мамы. Узнав о том, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали онкологию, ее дочь вернулась в Россию. Сейчас Анна остается рядом с мамой.

Если раньше наследница актрисы редко делилась в Инстагарме личными переживаниями, то сейчас все чаще делится историями о своей жизни. Правда, на вопросы о здоровье мамы она отвечает неизменно осторожно: «Все будет хорошо». Рядом с Анастасией всегда ее муж, фигурист Петр Чернышев. У супругов подрастает еще одна дочь – годовалая Мила. Когда в комментариях кто-то из подписчиков спросил Анну Заворотнюк: «Как ваша сестренка, уже бегает?», девушка ответила: «Еще как!».