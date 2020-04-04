Коронавирус в США, последние новости на 4 апреля 2020: Опра Уинфри пожертвует на борьбу с инфекцией 10 миллионов

Последние новости о коронаврусе в США на 4 апреля 2020 года таковы: число заболевших достигло 277 965, смертей - 7 157. От опасной инфекции выздоровели 9863 человека.

Обстановка в штатах непростая. Запас медицинских халатов и масок из Национального стратегического резерва заканчивается. Власти считают, что уже в апреле от коронавируса в США могут умереть до 200 тысяч человек. В Нью-Йорке, эпицентре болезни, заполнены все медицинские учреждения. Приходится разворачивать шатры мобильных госпиталей, а также использовать плавучие госпитали.

Пока не удается полностью сдерживать распространение коронавирусной инфекции, несмотря на принятые меры: закрытие въезда в страну иностранцев, прекращение работы всех заведений общепита.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/770848" frameborder="0"></iframe> Пожарные отдают дань уважения медицинским работникам, борющимся с коронавирусом в Нью-Йорке.

Между тем, Дональд Трамп считает, что этот сложный для США период может закончиться 1 июня или даже раньше. А пик смертности будет достигнут через две недели.

Штатам оказывают помощь и другие страны, и знаменитости. Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 4 апреля 2020 года, известная на весь мир ведущая Опра Уинфри сообщила, что пожертвует 10 миллионов долларов на помощь в борьбе с инфекцией.

А еще из хороших новостей - ветеран Второй мировой войны из Орегона Билл Лапсчис, которому исполнилось уже 104, вылечился от коронавируса. Скорее всего, он самый возрастной человек, который выздоровел после заражения инфекцией.