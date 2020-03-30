2020-03-30T03:30:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим работы почты в Москве в период самоизоляции: как и что будет работать

На неделю с 30 марта по 3 апреля включительно вводится особый режим работы почты в Москве. Разбираемся, как будут работать почтальоны и можно ли отправить письмо или посылку
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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На неделю с 30 марта по 3 апреля включительно вводится особый режим работы почты в Москве.На неделю с 30 марта по 3 апреля включительно вводится особый режим работы почты в Москве.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Почта России относится к числу непрерывно действующих организаций. Это означает, что домашний режим изоляции не для почтальонов. На следующей неделе с 30 марта по 3 апреля включительно вводится особый режим работы почты в Москве.

- Мы не можем полностью остановить свою операционную деятельность, поскольку она является важнейшим звеном множества ключевых сфер нашей жизни: логистики, торговли, финансов и других, - объяснили в пресс-службе Почты России.

Но свой вклад в остановку распространения новой коронавирусной инфекции Почта России все же сделает. Во-первых, не будет подвергать риску клиентов и сотрудников. Во-вторых, на три дня (с 30 марта по 1 апреля) не будут работать отделения закрытого типа.

- За исключением отделений почтовой связи с круглосуточным режимом работы (ОПС 101000, 107241 и 121099 в Москве). При этом почтальоны продолжат работу в обычном режиме, - рассказали в пресс-службе Почты России.

Выходит, что письмо или посылку отправить можно. Для этого нужно пользоваться цифровыми сервисами Почты России. Один из новых – отправка посылки по номеру телефона. Достаточно установить официальное мобильное приложение Почты России, выбрать адресата из телефонной книги (необязательно даже указывать адрес получателя и знать его ФИО).

- Сервис отправки посылки по номеру телефона доступен при условии, если получатель указал свой адрес в мобильном приложении и включил функцию приема отправлений по номеру телефона, - объяснили работу нового сервиса в Почте России.

Кстати

Необходимые услуги на дому:

- выплата пенсий,

- социальных пособий,

- прием коммунальных платежей,

- доставку писем,

- почтовый обмен.

Помощь старшему поколению:

Почтальоны продолжат доставлять на дом товары первой необходимости пенсионерам и маломобильным гражданам, людям с инвалидностью. Для заказа товаров нужно заполнить специальный бланк заказа, в котором отметить нужные товары, и почтальон принесет их на дом.

- Люди, которым тяжело выйди из дома, постоянно пользуются возможностью купить продукты или бытовую химию через наших почтальонов, – рассказал Дмитрий Адушев, директор макрорегиона Москва Почты России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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