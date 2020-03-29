Останьтесь дома: к москвичам обратились врачи «скорой помощи» Коммунарки, Склифа и ГКБ Воробохова

Нерабочую неделю, объявленную в связи с распространением коронавируса, москвичи восприняли, как каникулы. Многие с семьями вышли в парки, которые еще работали. Кто-то даже устроил пикники с шашлыками. Но не этого эффекта добивались столичные власти. Хотели, чтобы москвичи остались дома.

С 29 марта по городу стали ездить машины с громкоговорителями, из которых звучит призыв побыть дома. Стали закрываться и остальные парки. Теперь нельзя гулять в Парке Победы, парке «Фили», саду «Эримтаж», в Бабушкинском парке и даже в маленьких парках у дома.

Побыть дома людей призывают даже медики, которые работают без выходных. К москвичам обратились врачи «скорой помощи» инфекционной больницы в Коммунарке, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского и городской клинической больницы № 67 имени Л.А. Ворохобова. Медики сделали фото с надписями «Останьтесь дома» и «Мы работаем ради вас. Останьтесь дома ради нас». Нашел время для обращения и главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

- Это люди, у которых сейчас нет выходных и удаленной работы. У нас есть уникальная возможность им помочь, не вставая с дивана, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

Фото: предоставлено Департаментом здравоохранения.

Фото: предоставлено Департаментом здравоохранения.

Фото: предоставлено Департаментом здравоохранения.

Фото: предоставлено Департаментом здравоохранения.

Фото: предоставлено Департаментом здравоохранения.

Фото: предоставлено Департаментом здравоохранения.

Фото: предоставлено Департаментом здравоохранения.

Фото: предоставлено Департаментом здравоохранения.

Фото: предоставлено Департаментом здравоохранения.

Фото: предоставлено Департаментом здравоохранения.

Фото: предоставлено Департаментом здравоохранения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768483" frameborder="0"></iframe> Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

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