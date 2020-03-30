Социальная дистанция в Москве: какие существуют нормы и для чего необходима

Мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, который направлен на предотвращение распространения коронавируса. Одним из главных пунктов документа является социальная дистанция. То есть прохожим следует держаться друг от друга на расстоянии.

Есть ли норма социальной дистанции

Да. Документ обязывает граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров.

Где нужно соблюдать социальную дистанцию

В указе есть четкий ответ: в общественных местах и общественном транспорте. Полный список общественных мест есть в Административном кодексе.

К ним относятся детские, образовательные и медицинские организации (садики, школы, больницы, поликлиники, вузы, учреждения допобразования), организации культуры (ДК, библиотеки, театры и т.д.), физкультурно-оздоровительные, спортивные сооружения (стадионы, секции, спортзалы), улицы, скверы и парки. Также к списку стоит относить дворы многоквартирных домов, подъезды.

Есть ли исключения в правиле о социальной дистанции

Да, в указе мэра прописано единственно исключение. Это оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. То есть в момент, когда вы едите в такси, на пассажиров и водителя правило не распространяется.

Для чего необходима социальная дистанция

В документе нет ответа на этот вопрос. Однако рекомендации можно найти на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения. Социальную дистанцию относят к числу наиболее эффективных мер защиты от коронавируса.

Правда, в рекомендациях ВОЗ сказано, что эффективна дистанция не менее 1 метра от кашляющих, чихающих и людей с температурой. Но ведь в общественном месте наверняка нельзя сказать, в какой момент незнакомец решит чихнуть и есть ли у него температура. Поэтому социальная дистанция необходима.

Кашляя, больной распространяет вокруг крошечные капли, в которых содержится вирус. Вдохнув такой воздух, можно заразиться.

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