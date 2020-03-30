«Гостье из будущего» — 35: Кто и как пытался вернуть Алису с миелофоном на экраны

«Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко!». Этот рефрен как никогда уместен именно сегодня в условиях пандемии коронавируса. Именно поэтому повесть Кира Булычева «Сто лет тому вперед» не утрачивает актуальности. Именно поэтому киноделы не раз пытались создать ремейк на ленту «Гостья из будущего», снятую в 1984 году Павлом Арсеновым по тому самому произведению советского фантаста. И если детский фэнтези-сериал про Алису и миелофон показали в эфире ЦТ как раз 35 лет назад (с 25 по 29 марта 1985 года), то до сегодняшнего дня ни у кого до сих пор ни разу и не получилось сделать современную адаптацию этой работы. Хотя попытки были и продолжаются.

Прекрасное далеко.Песня из фильма "Гостья из будущего"

Первый блин комом

В 2008 году впервые возникла идея снять современную экранизацию повести Булычева. Снимать адаптацию «Гостьи из будущего» должен был режиссер Олег Рясков («Александровский сад», «Слуга государев»).

- Алиса и ее папа, профессор Селезнев, в недалеком будущем принимают участие в неком очень важном эксперименте, - раскрывал тогда сюжет Рясков. - Но их похищает группа авантюристов, правдами и неправдами оказавшаяся в том же месте и в то же время. С этого начинаются приключения Алисы - как на Земле, так и на других планетах.

Дарья Мельникова. Фото: кадр сериала "Папины дочки"

Режиссер подчеркивал, что это должен был быть не «ремейк в прямом смысле слова, а самостоятельное произведение». В бюджет картины заложили 10 миллионов долларов.

А на главные роли предварительно утвердили звезду «Папиных дочек» Дарью Мельникову (Алиса Селезнева), Александра Скворцова (профессор Селезнев)и Михаила Полицеймако.

Исполнительница роли канонической Алисы Наталья Гусева признавалась, что слышала об этом проекте. И Дашу Мельникову знает.

- Алис Селезневых может быть много всяких разных – больше Алис, хороших и разных, что называется, - комментировала затею актриса. - Тем более что я считаю, что мой образ не самый булычевский, потому что изначально, по книгам, она озорная и веселая девочка, которая все время ищет приключений.

Однако экранизация так и не случилась. Идея затухла.

Так видят «Гостью из будущего» фанаты в XXI веке

От «Притяжения» к «Гостье»

В начале этого года прогремела еще одна новость, связанная с Алисой Селезневой. Мол, специалисты по блокбастерам из команды Федора Бондарчука, снявшие «Вторжение» и «Притяжение» всерьез решили взяться за возращение «Гостьи из будущего» на экраны.

- К ремейкам мы относимся очень настороженно, - подчеркнул продюсер Михаил Врубель, занявшийся адаптацией советского пятисерийника. - Мне кажется, на этот путь вообще нельзя вступать. Потому что гениальное и сохраненное до сих пор в сознании очень большого количества зрителей невозможно сделать лучше.

Идея снять ремейк фильма породила множество фотожаб

Однако задумка в том, чтобы насытить некогда наивное, по мнению продюсера, кино мощной технологической составляющей. Другими словами, спецэффектами современного класса.

- А ведь картина, на минуту, вышла в одно время со «Звездными войнами» (фильм «Эпизод VI - Возвращение джедая» показали в мае 1983-го), - напомнил Врубель. - Сейчас технологии есть, и это может стать удивительным сочетанием наших воспоминаний об этом кино и того, что мы можем технологически дать сегодня зрителю.

Подробностей сценария и кастинга до сих пор нет, однако в сети бродят фотожабы с Александром Петровым, голова которого «приклеена» к туловищу школьника Коли Герасимова (Алексей Фомкин) из «Гостьи из будущего».

Кроме того, пошли и первые отзывы по поводу идеи реанимировать советский мини-сериал компьютерным способом. От актеров советского оригинала.

- Мне всегда кажется, что эти все ремейки не совсем получаются, - подчеркнула Валентина Талызина, сыгравшая в старом фильме старшую медсестру Марью Павловну. - «Гостья из будущего» отражала свое время, свои мысли, свое только пробуждающееся какое-то осознание. А это что? Сделайте свое. Почему своего не хватает? Почему хватаются за фильм, который шел с успехом? Мне кажется, что это скудность мысли сегодняшняя.

Крылатые цитаты робота Вертера (главный робот СССР).Автор всех литературных приключений Алисы Селезнёвой - Игорь Всеволодович Можейко (Кир Булычёв).

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, исполнивший роль робота Вертера, признался, что не против ремейка.

Крылатые цитаты робота Вертера (главный робот СССР).Автор всех литературных приключений Алисы Селезнёвой - Игорь Всеволодович Можейко (Кир Булычёв).

- Это очень качественная драматургия (повесть Кира Булычева «Сто лет тому вперед»), - уверен Герасимов. - Отличный литературный материал, поэтому желание команды Федора Бондарчука вполне объяснимо. Другой вопрос, как это будет выглядеть. Конечно, технологические возможности сегодня весьма обширные, фильмы выходят с богатыми спецэффектами. Но в то же время опыт ремейков других советских фильмов, как мы помним, не такой уж удачный. Я не видел сценарий, поэтому не знаю, что вложили в новый проект авторы. Почему режиссеры раз за разом обращаются к советской классике? Думаю, этот вопрос к современным сценаристам — видимо, они не создают свежего богатого материала, по которому стоит снимать кино.