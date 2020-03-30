Весь спортивный мир помогает в сражении с коронавирусом. А как в России?

Спортивная статистика коронавируса:

- Стадион «Маракана», легендарная бразильская арена, храм футбола и прочая прочая – отдан под полевой госпиталь для зараженных коронавирусом. Так же под медицинские нужды отданы еще несколько арен, построенных в Бразилии к чемпионату мира по футболу 2014.

- Знаменитый футбольный тренер Жозе Моуринью в карантин разносил старикам продукты и другие нужные вещи. Тем же самым занимался легенда британского футбола Джон Терри.

- Мадридский «Реал» отдал свою арену под склады медицинского оборудования.

- Клуб «Манчестер Сити» предоставил помещения своего стадиона врачам для проведения консилиумов, собраний и обучающих семинаров. То же самое сделали и клуб «Уотфорд».

- Команды «Формулы-1» отдали свои производственные мощности для изготовления аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

- Звезда тенниса Роджер Федерер пожертвовал 1 млн франков самым незащищенным семьям, пострадавшим от коронавируса.

- Испанские женщины-судьи пошли работать медсестрами в госпиталь.

- Польский футболист Аркадиуш Милик закрыл свой ресторан в Катовице для посетителей. Готовить там не перестали - все блюда в больницу города…

Этот список, как спорт, атлеты и даже стадионы, участвуют в самом главном сейчас деле для всего мира, можно продолжать вечно. Вот только в нем очень сложно встретить русские фамилии.

Знаете, чем в основном отметились российские футбольные и хоккейные клубы? Переделали свои логотипы – поместили их в рисованные домики с призывом «Оставайся дома». Кто-то из футболистов почеканил туалетной бумагой и правильно помыл руки. Пара спортсменов провели в Инстаграме тренировки. Но это все. И этого слишком мало.

Чем сейчас заняты арены, построенные к ЧМ-2018? На них же были потрачены миллиарды. Что сейчас делают российские футболисты-хоккеисты-баскетболисты-волейболисты? Просто сидят дома? Чем заняты огромные маркетинговые отделы клубов и федераций?

Все знают, что спорт в России – это не бизнес. Спорт в России – это что-то типа социалки, и деньги в нем не зарабатываются – они начисляются. Отсюда к футболистам-хоккеистам и прочим олимпийцам время от времени у общества возникают вполне законные вопросы. А вместе с ними появляется пропасть, разрубающая нас на «мы» и «они». Но именно в такое время простые человеческие поступки людей с громкими спортивными именами могут эту пропасть если не убрать, то сделать не такой ужасной.

У них нет ютубов, где каждое утро в прямом эфире можно делать зарядку для запертой по своим квартирам страны? У них нет агентов, которые могут найти нуждающихся в помощи людей и организовать им доставку самого необходимого? У футбольных и хоккейных клубов и федераций по разным видам спорта нет толпы маркетологов, которые придумают, чем сейчас можно помочь своим же болельщикам?..

Здесь же даже не деньги больше важны. Важно искреннее стремление быть полезным, желание перейти со стороны «они» на сторону «мы».