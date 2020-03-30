2020-03-30T16:01:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Запрет на поездки на личном автомобиле в Москве: будет ли введен и для кого

Рассказываем - есть ли запрет на поездки на личном автомобиле в Москве
Ксения АНУФРИЕВА
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О пользовании личным автомобилем во время карантина по коронавирусу в МосквеО пользовании личным автомобилем во время карантина по коронавирусу в МосквеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Новые правила поведения для жителей российской столицы, введенные мэром города Сергеем Собяниным в воскресенье, 29 марта, не запрещают использовать личный транспорт. Жителей столицы заинтересовало, есть ли запрет на поездки на личном автомобиле в Москве, будет ли введен и для кого.

Необходимо учитывать, что причины, по которым москвичи могут сесть за руль личного автотранспорта, равносильны причинам, по которым они могут выйти из дома, четко прописанным в указе мэра. Таким образом, использовать машину можно, если это необходимо для того, что добраться на работу и обратно или доехать до ближайшего магазина и аптеки.

Во всех остальных случаях, установленных Сергеем Собяниным в качестве причин выхода из дома, использование автомобиля не представляется необходимым. При этом ограничение движения личного служебного, специального и общественного транспорта указом мэра Москвы не предусмотрено.

Нужно помнить, что выезд и въезд в город открыт для всех видов транспорта без исключения, ведь ограничения по передвижению в границах страны может вводить только ее президент. По данным московского департамента транспорта, только 29 марта из столицы выехали и не вернулись более 140 000 машин.

Подробно новые правила передвижения на личном и служебном транспорте по Москве в период режима самоизоляции описал юрист Алексей Нестеров.

Ранее сайт kp.ru писал, что в стране будут введены штрафы за нарушение карантина и правил поведения при возникновении чрезвычайной ситуации. Предложенные штрафы уже одобрены Правительством и рассматриваются Государственной думой страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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