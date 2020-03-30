Передвижение по Москве на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда

Новые карантинные правила указом от 29 марта ввел в Москве мэр Сергей Собянин. В городе введена всеобщая изоляция. Не зависимо от возраста, жители обязаны оставаться дома. Выходить можно только в исключительных случаях: чтобы добраться на работу и обратно, когда есть реальная угроза жизни и здоровью, для посещения ближайшего к дому магазина или аптеки и для выгула домашних животных. Про использование личных машин в документе ни слова.

- Ограничение движения личного служебного, специального и общественного автотранспорта указом Сергея Собянина не предусмотрено, - сообщили в департаменте транспорта Москвы.

То есть всеобщего запрета на использование личных автомобилей не вводится. Однако надо понимать, что причины, по которым вы решили сесть за руль, равно как и выйти из дома, четко прописаны в указе. То есть нельзя просто устроить покатушки по городу. Так кому же разрешены поездки по Москве на личных автомобилях в период самоизоляции и куда?

- Использовать машину можно в двух случаях. Первый – это поездки на работу и обратно. Второй – поездки в продуктовый магазин и аптеку. Тут стоит еще раз обратить внимание на текст указа. Это должны быть «ближайшие к дому магазин и аптека». То есть если вы живете в Южном Бутово, нельзя выбирать магазин, к примеру, на Лубянке, - объяснил «КП» новые правила передвижения на автомобилях по городу в период самоизоляции Алексей Нестеров, юрист.

Отдельно стоит отметить, что выезд и выезд в Москву открыт для всех без исключения видов транспорта. Ограничение по передвижения в границах Российской Федерации уполномочен вводить только президент страны. Таких указов Владимир Путин не издавал. По данным департамента транспорта столицы, только в воскресенье, 29 марта, из Москвы выехали и не вернулись 140 000 автомобилей.

Тем временем в Госдуму уже внесены поправки в административный кодекс, которые в разы увеличивает штрафы для нарушителей карантина. Ожидается, что для физических лиц штраф вырастет с нынешних 500 рублей до 15 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768483" frameborder="0"></iframe> Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

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