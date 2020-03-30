2020-03-30T15:59:42+03:00
Общество

«Они – на передовой борьбы с коронавирусом»: набирает популярность флешмоб «Единой России» «Спасибо врачам»

Люди активно благодарят работников здравоохранения
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Люди активно присоединяются к флешмобу «Единой России» «Спасибо врачам», привлекающему внимания к труду врачей во время пандемии коронавируса. Старт акции дал депутат Московской областной думы, олимпийский чемпион Александр Легков. Он первым разместил у себя на странице в социальной сети фотографию с листком бумаги, на котором написал #спасибоврачам. Спустя пару часов к флешмобу активно начали присоединяться другие активисты партии.

В флешмобе могут принять участие все желающие. Для этого необходимо разместить у себя на странице в социальных сетях фотографию с листком бумаги, на котором будет написано #спасибоврачам.

«Спасибо врачам и всем медицинским работникам, на чьих плечах сейчас борьба с распространением коронавируса. От ответственности, самодисциплины каждого из нас зависит то, как скоро прекратится карантин, и эпидемия пойдет на спад. Ограничить передвижения, соблюдать меры гигиены – лучшая помощь врачам», - написал на своей странице в социальных сетях руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов.

Кроме того, в числе первых у себя на странице посты со словами благодарности работникам здравоохранения разместили секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, зам. секретаря Генсовета Евгений Ревенко, депутаты Госдумы Николай Валуев, Сергей Боярский и его отец – легендарный актер «мушкетер» Михаил Боярский.

Благодаря самоотверженной работе медиков удается вылечивать наших сограждан от нового вида заболевания. В Мурманской области, к примеру, удалось помочь жителю региона выздороветь и не допустить заражения других пациентов, которые контактировали с заболевшим. Об этом рассказал на своей странице в соцсетях секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«И за это я говорю спасибо врачам – нашим героям», - добавил управленец.

По словам депутата Госдумы Владимира Бурматова, работникам здравоохранения сейчас приходится тяжелее всех.

«Они – на передовой борьбы с коронавирусом. Верим в их профессионализм. Спасибо за все, что вы делаете сейчас», - написал парламентарий на своей странице в соцсети.

Сегодня вся страна благодарит врачей, медсестер и водителей «скорых» за круглосуточную работу в период пандемии коронавируса, отметила депутат нижней палаты парламента Анна Кувычко. «Низкий поклон вам и бесконечная благодарность», - добавила она.

В период пандемии врачи проявляют стойкость на передовой борьбы с коронавирусом. Такое мнение высказала депутат Госдумы Светлана Журова.

«Даже несмотря на то, что они давали клятву Гиппократа и должны лечить, спасать людей, все равно спасибо им за преданность своим пациентам и самоотверженный труд», - отметила депутат.

Врачи – это герои нашего времени. Им сложно, но они в ответе за жизнь каждого жителя страны, написала у себя на странице в соцсети Лариса Тутова. «Давайте их поддержим словами благодарности за тяжелейший и опаснейший труд», - подчеркнула парламентарий.

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